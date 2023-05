Colecionador de BH reúne 400 edições de 'O Pequeno Príncipe'

A intenção de expandir o interesse para uma coleção surge em 1968, quando José viajou para a Argentina e escolheu uma edição em espanhol como lembrança da viagem. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) Estado de Minas conheceu uma coleção exuberante da obra “O Pequeno Príncipe” (1943). Quatro prateleiras de uma estante são ocupadas por edições da história escrita por Antoine de Saint-Exupéry, de todas as cores e tamanhos, em tantos idiomas e dialetos únicos capazes de fazer um olhar rápido se resplandecer de curiosidade. Em uma tarde deste outono, a equipe doconheceu uma coleção exuberante da obra “O Pequeno Príncipe” (1943). Quatro prateleiras de uma estante são ocupadas por edições da história escrita por Antoine de Saint-Exupéry, de todas as cores e tamanhos, em tantos idiomas e dialetos únicos capazes de fazer um olhar rápido se resplandecer de curiosidade.





O dono dos quase 400 exemplares é José Marcos Ramos, um leitor assíduo do EM que ao ver uma reportagem especial sobre o livro no caderno "Pensar", convidou a equipe a registrar as edições que ele coleciona desde 1968.





A primeira vez que José Marcos leu "O Pequeno Príncipe" foi aos 16 anos em uma edição em francês no curso de idiomas na Aliança Francesa, por recomendação de sua professora, em 1965.



Pouco tempo depois, ele adquiriu a sua primeira edição brasileira. Os dois exemplares fazem parte da coleção até hoje, embalados cuidadosamente em sacos plásticos e acompanhados de livros em hieróglifos, arábicos, japoneses, alemães, chineses, em braile, úmgaro, espanhol…





A intenção de expandir o interesse para uma coleção surgiu três anos depois, quando José viajou para a Argentina e escolheu uma edição em espanhol como lembrança da viagem. “Não gosto muito desses enfeites como lembrancinhas, então, resolvi trazer uma cópia do livro toda vez que podia em minhas viagens.” Para ele, é muito bonita a capacidade que “O Pequeno Príncipe” tem de falar sobre amor e amizade para crianças e adultos.





Quando a reportagem chegou ao local onde os exemplares são dispostos, foi surpreendida pela tamanha variedade do acervo. Além de línguas esperadas como o francês e o português, a coletânea refletiu um interesse especial de José Marcos por dialetos: havia até mesmo um exemplar de colônia alemã brasileira, com seu jeito específico de falar. São tantas adaptações que José não sabe dizer em quantas línguas ele possui edições.





“Um grande poder [dessa obra] é não deixar dialetos morrerem. Acontece no mundo inteiro de fazerem edições traduzidas para preservar uma língua.” É assim que José descreve a melhor qualidade do livro “O Pequeno Príncipe” para ele.





A estimativa do número de traduções diferentes da obra supera 540 versões, segundo o colecionador, mas a contagem sempre apresenta variações. A dificuldade de contabilizar adaptações está no constante surgimento de novas versões antes desconhecidas.





Quando perguntado sobre qual foi o livro que ele teve maior desafio ao adquirir, José revelou que não tem muitos empecilhos ao conseguir seus livros. Reunir as edições não foi uma tarefa que José Marcos realizou sozinho. Através da internet ele conheceu outros colecionadores da obra que trocam exemplares entre si. Parentes e conhecidos também contribuíram com o acervo.





Ainda assim, existe uma edição que salta aos olhos de José, que a procura há uma década. Trata-se de uma reprodução de cópia feita à mão. Uma estudante de Praga, capital da República Tcheca, conseguiu emprestado de uma amiga um exemplar de "O Pequeno Príncipe”. Como ela teria de devolver, resolveu fazer uma cópia a mão para não esquecer. Mesmo com contatos na região, esse exemplar ainda não se juntou aos outros 400 livros de José.





Com tantas línguas, é natural que o significado de algum momento da história seja traduzido de maneiras diferentes entre elas. Um exemplo notório está contido na frase: “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”.





"Le Petit Prince", em sua versão francesa original descreve o cativar com a palavra ‘apprivoisé’, no sentido de domesticar um animal selvagem, uma analogia para fazer amizades. Em espanhol, como um outro exemplo, o termo ‘domesticado’ segue o mesmo raciocínio.

A jornada de domesticar e cuidar responsavelmente desses livros para futuras gerações não é explorada somente pelo brasileiro. O colecionador nos conta que um de seus colegas de troca recorrente, Jean-Marc Probst, tem mais de 6 mil livros de “O Pequeno Príncipe” e tem um instituto voluntário voltado para a preservação dos exemplares.





José Marcos também contribui com a educação de crianças. Sua coleção é disponibilizada para escolas e professores que podem entrar em contato pelo endereço de e-mail jramos871@gmail.com. A ideia surgiu quando uma sobrinha professora solicitou ao tio que ele apresentasse para os alunos seu acervo e é por conta dela que todos os livros são etiquetados.





E o dono da coleção? Também já traduziu ou fez alguma versão da obra, por já ter escrito alguns livros infantis? A versão brasileira recontextualizada de “O Pequeno Príncipe e o Coronavírus”, voltada para a interpretação da história em momentos de pandemia, exibe em sua capa o nome de José Marcos Ramos como tradutor oficial.



