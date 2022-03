Podcast 'Nada foi como antes' celebra os 50 anos do Clube da Esquina

(foto: Arte: Soraia Piva sobre foto de Melk Hagelslag)



Estado de Minas e o Portal Uai lançam a e o Portal Uai lançam a série especial “Nada foi como antes - 50 anos do Clube da Esquina” em formato de podcast. Para quem tem acompanhado nas páginas do jornal e no site as reportagens especiais sobre o disco que mudou os rumos da música de Minas Gerais, nada melhor do que ouvir as canções e as histórias que deram cor e forma a esse projeto coletivo lançado por Milton Nascimento e Lô Borges em março de 1972.













Os podcasts contam ainda com a participação da cantora Alaíde Costa, que dividiu com Milton os vocais de uma das faixas de “Clube da Esquina”. Contamos ainda com depoimentos de diversas personalidades da música brasileira sobre a importância do disco, entre eles Maria Bethânia, Nana Caymmi, Mônica Salmaso, Guinga, Chico César, Dori Caymmi e Samuel Rosa.



As entrevistas, roteiro e locução são de Gabriel de Sá. A edição de texto é de Carlos Marcelo, a edição de áudio de Rafael Alves e a identidade visual de Soraia Piva.