Videogame 'The last of us' vai virar série da HBO

O criador da aclamada minissérie Chernobyl, Craig Mazin, vai adaptar o videogame The last of us para uma série da HBO. Neil Druckmann, inventor e diretor-executivo do jogo, também está envolvido no projeto. O anúncio foi feito pela Naughty Dog, produtora do game, e pela Sony Pictures Television. Será a primeira série de televisão da PlayStation Productions.





Os nomes preferidos para protagonizar a atração são Hugh Jackman e Elle Fanning. O argentino Gustavo Santaolalla, autor da trilha do game, está confirmado na série. Lançado em 2013 para PlayStation, The last of us, em tom pós-apocalíptico, concentra-se no relacionamento entre Joel, um quarentão carrancudo que tenta se virar no novo mundo, e Ellie, adolescente que pode ser a chave para a cura de uma pandemia mortal. A dupla precisa cruzar os Estados Unidos e um depende do outro para sobreviver.





A série da HBO vai cobrir os eventos do jogo original, com a possibilidade de novo material baseado na sequência, que deve ser lançada para videogame em maio.





Craig Mazin afirmou que Drumann é o melhor contador de histórias nas plataformas de videogame atualmente. “Ter a chance de adaptar essa maravilhosa obra de arte é um sonho meu por anos”, comentou.





“Com Chernobyl, Craig e a HBO criaram uma obra-prima tensa e emocionante. Não consigo pensar em melhores parceiros para trazer a história de The last of us para a televisão”, afirmou Neil Druckmann.