Grupo de k-pop MCND faz show no Minascentro neste domingo (28/5)

MCND estará em Belo Horizonte neste fim de semana (foto: Reprodução/Instagram) Há pelo menos três décadas, o k-pop, ou pop sul-coreano, rompeu fronteiras e se tornou fenômeno entre jovens de várias partes do mundo. A banda BTS, por exemplo, tem milhares de seguidores e é um dos grupos musicais mais ouvidos do planeta globalizado.

Grupos da nova geração sul-coreana apostam neste mercado, como é o caso do MCND (Music Creates New Dream, ou Música Cria Novo Sonho, em português), que estará em Belo Horizonte para cantar neste domingo (28/5), no Grande Teatro do Minascentro. O show começa às 18h e faz parte da turnê “MCND World Adventure 2023”.









MCND iniciou sua carreira em janeiro de 2020. Lançou cinco EPs e dois singles digitais. O mais recente trabalho é “The Earth: Secret Mission Chapter 2”, com o single “#MOOD”. No repertório do grupo se destacam os singles “Ice Age”, “Crush”, “Spring” e “nanana”.





A agenda de BH começa neste sábado (27/5), em evento gratuito no Cineart do Minas Shopping, Região Nordeste da cidade. Participantes poderão fazer perguntas para os artistas, interagir com eles em brincadeiras e concorrer a fotos com o grupo. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento, e deve ser retirada na Sympla. Serão disponibilizados 100 ingressos.





Confira a entrevista da banda ao 'Estado de Minas':

Como o MCND foi formado?

Castor J – A maior parte de nossos integrantes passou por um período de cinco a seis anos de treinamento. O BIC, MinJae e HuiJun começaram o treinamento desde a época do ensino fundamental. Antes de estrear, participamos de programas de audição e competições de dança, e isso ajudou a aprimorar as nossas habilidades. A formação do grupo aconteceu em 2019. Em dezembro de 2019, fizemos uma pré debut com Top Gang. Nossa estreia oficial aconteceu com ‘Ice age’ em 27 de fevereiro de 2020.





Vocês têm entre 16 e 21 anos, como é a relação entre os cinco?

Win – Eu e o Castle J, que é o mais velho do grupo, temos cinco anos de diferença, mas nos sentimos como amigos e somos muito próximos. Sem falar nos outros meninos, que são todos engraçados. É muito bom estarmos todos juntos. Uma das coisas de que tenho orgulho do MCND é que temos uma amizade incrível.





Hui Jun – A diferença de idade não é um problema para nós. O fato de termos nos conhecido ainda novos e praticamente termos crescido juntos faz com que a gente possa se chamar de família. Os nossos ensaios são momentos de muitas risadas.

O k-pop ganhou muita força mundialmente. Vocês se juntaram há pouco tempo e já estão fazendo shows internacionais. Como avaliam a potência desse estilo musical?

BIC – O estilo k-pop, esse estilo de música que nós mostramos, vai além de algo que gostamos. Consideramos isso um estilo que é a cara do MCND. Na Coreia, tem um ditado que diz: “O esforço nunca será um traidor”. Acredito que se continuarmos mostrando o trabalho de que nós realmente temos orgulho, um dia conseguirmos ver resultados ainda melhores





MinJae – Tenho certeza de que se continuarmos mostrando as músicas cheias de características nossas, iremos crescer cada vez mais. Todos nós temos capacidade para isso. Se continuarmos nos esforçando como agora, teremos resultados muito bons.





Win – Acredito que já estamos no patamar chamado sucesso. Vocês irão perceber que já temos muitas músicas boas e de qualidade. A nossa expectativa é esperar para ver até onde o k-pop irá crescer. Espero que nós do MCND possamos participar desse crescimento.

Qual é o diferencial de vocês dentro do mercado do k-pop?

Castle J – O diferencial do MCND é que os integrantes participam da própria produção dos shows. Assim, podemos colocar as mensagens que queremos passar dentro das músicas. A energia ao mostrar essas músicas no palco é um outro diferencial nosso.





Win – Penso que o ponto forte do MCND é a energia. Vocês poderão ver isso no palco.





Como está a expectativa para os shows em Belo Horizonte?

HuiJun – Estou com muitas saudades do grito dos fãs brasileiros. Ainda está pairando no meu ouvido o grito dos fãs durante o show de São Paulo, no ano passado. Por isso, quero logo sentir na pele, mais uma vez, essa energia dos fãs brasileiros





BIC – Ano passado, pudemos ver a energia incrível dos 'GEMs' (fãs) brasileiros. Eles eram muito diferentes curtindo o nosso show. Foi um momento em que conseguimos passar as nossas energias e, ao mesmo tempo, receber a energia deles. Estou ansioso para sentir isso mais uma vez

O que o público pode esperar do show?

MinJae – São apresentações que até então nunca mostramos. Essa é a nossa segunda vez no Brasil. Exatamente por isso, nos preparamos para mostrar ainda mais coisas do que ano passado. Então, vocês não perdem por esperar.





BIC – Nós nós desenvolvemos muito nesse ano que passou. Estamos prontos para mostrar que estamos ainda melhores e que no palco somos muito bons. Terá músicas nossas e covers. Então, aconselho: estejam super preparados para curtir o show.





Já sabem falar alguma palavra em português?

Castle J – ‘Obrigado’, ‘te amo’ e ‘olá, somos MCND’, a frase de apresentação.

HuiJun – Lembro do 'obrigado'. É a palavra que mais ouvi no Brasil.





MinJae – Lembro do 'te amo'. Por ser uma palavra que os fãs nos falaram demais, é a primeira coisa que me vem à cabeça. E também é uma palavra que quero falar para os nossos fãs: 'Te amo, GEM!'









ESQUENTA PARA O SHOW DO MCND

Data: 27 de maio de 2023 (sábado)

Horário: 18h30

Local: Cineart Minas Shopping, 2º piso (Av. Cristiano Machado, 4.000 - União)

Classificação: Livre.

Retirada gratuita de ingressos no site Sympla, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, a ser entregue hoje





MCND WORLD ADVENTURE 2023

Os ingressos para o show de amanhã estão à venda pela Sympla, a partir de R$75, e também no Minascentro e na loja Asia Emporium, na região da Savassi.

Data: 28 de maio de 2023 (domingo)

Horário: 18h (abertura dos portões às 16h)

Local: Grande Teatro do Minascentro (Av. Augusto de Lima, 785 – Centro)

Classificação: 12 anos. Menores de 12 anos apenas acompanhados dos pais ou do responsável legal.

Venda de ingressos no site Sympla



Pontos de venda sem taxa de conveniência: Minascentro e Asia Emporium (Rua Major Lopes, 120, São Pedro).