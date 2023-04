Saiba quem foi Moonbin, estrela do K-pop que morreu aos 25 anos

Moonbin debutou em 2016 no grupo de K-pop Astro (foto: Reprodução/Instagram)

Nascido em 26 de janeiro de 1998 na cidade de Cheongju, na Coreia do Sul, Moon Bin, conhecido pelo nome artístico de Moonbin, foi um cantor, ator e modelo. O jovem, que morreu nesta quarta-feira (19/4) aos 25 anos, alavancou seu nome na indústria da música sul-coreana ao integrar o boygroup ASTRO, formado em 2016.

Moonbin começou cedo, estreando como modelo infantil aos 6 anos de idade, em 2004. Considerado um "ulzzang" — algo como os belos galãs, no Brasil —, o jovem não demorou muito a começar a traçar um caminho de sucesso. Aos 8 anos, ele apareceu no videoclipe de Balloons do TVXQ, um popular boygroup de K-Pop, dando vida a versão mais jovem do membro U-Know Yunho.

Aos 11 anos de idade, Moonbin teve oprimeiro papel de ator no drama coreano Boys Over Flowers, onde interpretou a versão mais jovem do personagem de Kim Bum. O artista seguiu conciliando a carreira de ator e modelo, onde ganhou destaque ao participar do reality show Winter Audition em 2013 e posar ao lado de nomes como Kang Chanhee e Lee Jaesung.

Mas foi em 2016 que a estrela de Moonbin brilhou mais forte, quando o jovem debutou no grupo de K-pop Astro, dividindo palco com MJ, JinJin, Cha Eunwoo, Sanha e Rock. O grupo nasceu do i-Teen, um projeto da Fantagio para recrutar novos talentos e que permite que o público acompanhe os progressos dos trainees da gravadora. Em 14 de agosto de 2015, a empresa anunciou a nova série que contaria com a participação dos integrantes, denominada To Be Continued, junto com o perfil dos membros.

Acostumado com os holofotes, a estreia de Moonbin na indústria da música foi só mais um degrau para seu sucesso. O jovem continuou modelando e atuando, chegando a ser capa da Moments of 18. Entre os projetos mais recentes, destaque para a atuação no dorama Mermaid Prince, de 2020, e os dois anos que permaneceu como MC no reality Show Champion ao lado de Sanha, do Astro e de Kangmin, do VeriVery.

Também em 2020, o cantor lançou uma dupla junto com Sanha, do ASTRO. O duo tinha, inclusive, uma apresentação marcada no Brasil, em dia 5 de junho. Eles também haviam anunciado shows em Santiago, no Chile, e na Cidade do México.