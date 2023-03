Ator Jorge Lafond, que viveu a 'Vera Verão', é homenageado pela Google

Talento e representatividade de Jorge Lafond são celebradas pelo doodle da Google (foto: Reprodução / SBT / Google)

Quem acessou o Google nesta quarta-feira (29/3) se deparou com um doodle em homenagem a Jorge Lafond. A ferramenta usou uma caricatura do ator usando roupas coloridas e brilho, características que ficaram marcadas em sua personagem Vera Verão, do humorístico ‘A praça é nossa’, do SBT. A ação é uma comemoração aos 71 anos do nascimento de Lafond, que faleceu em 2003.

A homenagem levou o nome do ator aos assuntos mais comentados das redes sociais e as postagens exaltam o talento do humorista. “Jorge Lafond deveria ser, no mínimo, top 3 dos maiores nomes LGBTQI+ do Brasil”, ressaltou um perfil.

“Atemporal. Um ícone, talentosíssimo no cenário de humor LGBT, mesmo em uma época que se usavam drags como chacota, nunca deixou de ser ele mesmo e com talento e classe”, lembrou outro.

“71 anos do tricolor Jorge Lafond. Apesar de sempre tentarem constranger nós tricolores com a imagem dele, deveria ser motivo de orgulho ter uma figura ímpar da cultura popular como torcedor do Fluminense”, comentou um perfil, lembrando como o preconceito às pessoas LGBTs era muito maior na época do humorista.

No dia 11 de janeiro de 2023 completamos 20 anos sem Jorge Lafond. Preto, pobre, periférico e gay. Nossa eterna Vera Verão. Um ícone que deixou saudades. pic.twitter.com/IjCU2520tg %u2014 duas lipa (@sweetyveneno) January 31, 2023

Jorge Lafond explicando como surgiu a lendária Vera Verão. pic.twitter.com/5ttnsrPlzh %u2014 Thiago Theodoro %uD83C%uDFF3%uFE0F%u200D%uD83C%uDF08 (@thiwitter) January 29, 2023

Google homenageando Jorge Lafond hoje, achei fofo e sensível.



Ta aí alguém cuja morte foi uma perda imensurável pra nação. Esse homem era tudo. Eu até hoje lamento, sinto a falta que ele faz e de tudo que ele simbolizava enquanto vivo. %u2014 Higson Menezes - Aldebaran (@higmenezes) March 29, 2023

Emocionante! %u270A%uD83C%uDFFE



Já viram o Google hoje?



O Doodle homenageia os 71 anos de Jorge Lafond, a eterna Vera Verão, que completaria esta idade se estivesse vivo.

Em 2023, fazem 20 anos de sua morte. Inesquecível! pic.twitter.com/Jt9SOOp3NA %u2014 Tainá de Paula CPX%uD83D%uDC53%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@tainadepaularj) March 29, 2023

Quem foi Jorge Lafond

Jorge Luiz Souza Lima nasceu em Nilópolis, no Rio de Janeiro. Ao começar na carreira artística, adotou o nome de Jorge Lafond. Multi talentoso, ele foi ator, comediante, dançarino e drag queen, além de ser apaixonado por carnaval e figura carimbada nos carnavais da época, e chegou a ser rainha de bateria da escola de samba Unidos de São Lucas, em 2002.

Com conhecimentos de balé clássico e dança africana, Lafond dançou com a bailarina Mercedes Baptista, primeira bailarina negra a fazer parte do corpo de balé do Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Em sua formação, ele também cursou teatro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e educação física na Universidade Castelo Branco.

Sua carreira na TV começou na Globo, em 1974, quando ingressou no corpo de balé do ‘Fantástico’. Ele também atuou no programa ‘Viva o Gordo’ e no especial infantil ‘Plunct, Plact, Zuum’. Em 1987, fez sua primeira novela, como Bob Bacall de ‘Sassaricando’. Três anos depois, Lafond foi convidado por Renato Aragão para participar do humorístico ‘Os trapalhões’, dando vida ao Soldado Divino.

Ainda nos anos 1990, Jorge Lafond foi para o SBT, onde interpretou Vera Verão, seu personagem de maior sucesso. Vera Verão era uma drag queen debochada e vaidosa, mas que não levava desaforo para casa. No auge da personagem, o nome Vera Verão era usado de forma pejorativa para ofender gays, especialmente os homossexuais negros e afeminados. Com o tempo, o personagem foi ressignificado, como forma de resistência da população LGBT.

Como Vera Verão, Jorge Lafond entrou na casa de milhões de brasileiros (foto: Reprodução / SBT)

Assumidamente gay, Jorge Lafond falava abertamente de sua orientação sexual. Em uma entrevista, o ator disse que se entendeu homossexual quando tinha seis anos. “As pessoas falavam que ser gay era uma coisa muito feia, e eu ficava com a cabeça tontinha. Mas o medo de meus pais descobrirem era tão grande que eu procurava andar na linha e estudar bastante”, contou.

Aos 50 anos, já hipertenso e com outros problemas cardíacos, Lafond foi internado em São Paulo, depois de uma parada cardio respiratória. O evento causou complicações renais no ator, que chegou a fazer diálise. Em janeiro de 2003, ele não resistiu e faleceu. Seu enterro reuniu mais de 5 mil pessoas, com nomes como Alcione e Emílio Santiago.