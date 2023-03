Morre Paul Grant, ator de 'Star Wars'

Paul Grant era o Ewok de 'Star Wars' (foto: Reprodução/Redes sociais) Estrela de Star Wars, Paul Grant morreu aos 56 anos após sofrer um desmaio repentino enquanto estava do lado de fora da estação de trem King's Cross, em Lomdres. O artista, que fazia o personagem Ewok na saga, foi encontrado desmaiado pela polícia na tarde de quinta-feira (16/3) e levado para o hospital.

Em sua trajetória pelo cinema, o ator ficou marcado por atuar na saga Star Wars no filme O Retorno de Jedi (1983), Labirinto (1986) e Harry Potter e a Pedra Filosofal (2001).

Ao The Sun, a filha Sophie Grant, 28, confessou que estava devastada com a morte do pai. "Ele sempre trazia um sorriso e gargalhadas no rosto de todos. [...] Ele amava muito suas filhas e filho e sua namorada, Maria", salientou.

'Amor de sua vida'. A namorada Maria Dwyer, 64, mencionou Paul Grant como o amor de sua vida. "A vida nunca mais será a mesma sem ele", acrescentou em entrevista ao jornal.