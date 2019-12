Star Wars: A ascensão Skywalker arrecada US$ 175,5 mi, mas perde força

(foto: Disney/Divulgação)

O longa Star wars: A ascensão Skywalker, em cartaz em 59 salas em BH e região metropolitana, arrecadou US$ 175,5 milhões entre sexta-feira (20) e ontem (22) nos Estados Unidos, segundo a empresa Exhibitor Relations. Apesar da cifra expressiva e de ter sido a terceira maior estreia da história, o filme da Disney perde justamente para os dois episódios anteriores da trilogia (O despertar da força e Os últimos Jedi), de acordo com a Variety.





>>>





A ascensão Skywalker, dirigido por J.J. Abrams e protagonizado por Adam Driver, Mark Hamill, Daisy Ridley e Oscar Isaac, entretanto, decolou neste fim de semana. Sua arrecadação nacional foi quase sete vezes maior que a do segundo colocado: Jumanji: Próxima fase, produção da Sony, que arrecadou US$ 26,1 milhões entre sexta-feira (20) e domingo (22). O terceiro lugar ficou com outro filme da Disney, Frozen 2, com US$ 12,3 milhões.





Situações

Exposição





Prossegue até 21 de fevereiro, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários), a exposição Situações (foto), da multiartista Sara Não Tem Nome. Além de artista plástica, Sara é cantora, compositora e performer. A mostra é sua primeira exposição individual, composta de diversas linguagens, como música, fotografia, videoclipe, poesia, fotoperformance, vídeo e livro, que se colocam em contato. No trabalho, Sara usa vídeos, objetos e fotos para brincar com situações cotidianas. A exposição fica até 21 de fevereiro. O Memorial Vale estará fechado em 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, o museu funciona das 10h às 20h30. Entrada franca. Informações: (31) 3308-4000.





ADEUS DO Bira

Sexteto do Jô

(foto: GLOBO/DIVULGAÇÃO)



O músico Ubiraja Penacho dos Reis, que ganhou popularidade no Brasil como o Bira (foto), integrante do Sexteto do Jô, morreu ontem (22), aos 85 anos. Por 25 anos, a risada de Bira tornou-se marca registrada dos programas de televisão do apresentador Jô Soares, no SBT/Alterosa e na TV Globo. O músico estava internado em decorrência de um AVC em um hospital na Zona Leste de São Paulo, de acordo com informações divulgadas pelo seu produtor Beto Campos nas redes sociais. Ubirajara Penacho dos Reis nasceu em 5 de setembro de 1934, em Salvador.





>>>





Para críticos musicais, Bira era “diplomado” em bossa nova e, exatamente por isso, conseguia dominar com maestria a linguagem do jazz, gênero executado pelo Sexteto ao lado também de Chiquinho Oliveira (trompete), Derico Sciotti (saxofone), Miltinho (bateria), Osmar Barutti (piano) e Tomati (guitarra). Nas redes sociais, músicos e amigos lamentaram a morte de Bira. “Um ótimo amigo" e que "amava a música e o Corinthians", escreveu Serginho Groisman no Twitter. Já o cantor Nando Reis afirmou, também no Twitter, que a Bira tinha uma “alegria contagiante”.





Ungaro

Morte em Paris

(foto: pierre Verdy/AFP %u2013 9/7/03)



O estilista francês de origem italiana Emanuel Ungaro morreu no sábado (21) em Paris, aos 86 anos, informou ontem sua família. Aposentado do mundo da moda desde 2004, o estilista estava "com a saúde enfraquecida" há dois anos. "Embora tenha deixado a maison, ele continuava sendo uma fonte de inspiração. É uma grande perda", comentou um porta-voz da marca Emmanuel Ungaro. O estilista, que descrevia a si mesmo como um "obsessivo sensual", recebeu em 1980 o prêmio Dé d'or de melhor casa de alta-costura. Ao longo dos anos, o estilista construiu um império da moda, que incluía perfumes, sapatos e óculos e foi adquirido em 1996 pela família Ferragamo.