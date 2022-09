Fãs dormem na fila para o show de Demi Lovato em BH

A curitibana Brianna Cantelli, de 19 anos, foi até o aeroporto recepcionar a cantora em BH e conseguiu garantir uma foto (foto: Arquivo pessoal)





Mais de 24 horas antes de Demi Lovato subir no palco do Mineirão, em Belo Horizonte, os fãs da cantora já se prepararam para garantir seu lugar na grade. Alguns viajaram de diversos lugares do país para acompanhar a apresentação na capital mineira após anos de espera por este momento.



Este foi o caso de Brianna Cantelli, de 19 anos, que é de Curitiba (PR). Ela chegou na fila às 16h dessa quinta-feira (1º/9). "Meu Deus, eu tô muito animada, ansiosa. A Demi é uma inspiração tanto profissionalmente como quanto pessoa. Não sei nem o que dizer o quanto estou feliz de viver isso", disse.









A curitibana ainda foi até o aeroporto recepcionar a cantora em BH e conseguiu garantir uma foto. "Foi muito rápido porque ela precisava ir para o hotel, mas foi incrível. É um sonho de anos, estou sem reação até agora. Ela foi muito carinhosa, muito fofa. Não conseguiu atender todo mundo, mas filmou a galera que estava lá", detalhou o encontro.





Já Phelipe Carneiro, de 27 anos, é de Santa Catarina e contou que é lovatic (como são chamados os fãs da cantora) desde a época que ela fez o filme "Camp Rock", na Disney, em 2008. Este é o primeiro show de Demi que ele tem a oportunidade de ir, apesar dela ter um costume de vir ao Brasil com todas as turnês dos álbuns passados. "É um sonho se realizando. Comprei o show de 2018, na 'Tell Me You Love Me Tour', mãe foi cancelado. Ainda não estou acreditando, acho que a ficha vai cair quando eu ver ela na minha frente. Agora está dando muita ansiedade", contou ele, que está na fila desde 11h de ontem.





Phelipe explicou o motivo de toda essa dedicação. "Eu a conheci através de uma amiga da escola e fui gostando como cantora e atriz. É uma influência muito forte, ainda mais como pessoa LGBTQIA+", contou. Demi se assumiu como pessoa não binária em 2021, quando não se identifica nem no sexo masculino e nem feminino, mas também afirmou que se sente confortável em ser chamada nos pronomes femininos. Além disso, a cantora sempre lutou contra a homofobia.

Demi Lovato em BH

Esta será a terceira passagem de Demi por Belo Horizonte. A primeira foi em 2012, na turnê "A Special Night With Demi Lovato", logo após o lançamento do álbum "Unbroken".





Ela voltou em 2014 para a "Neon Lights Tour" e cantou com os fãs as canções do disco "Demi". No entanto, dessa vez a cantora virá com um repertório um pouco diferente das últimas vezes.





Embora os fãs que a acompanham desde sua estreia no filme da Disney "Camp Rock" sejam familiarizados com um som mais voltado para o pop rock, já que seus dois primeiros trabalhos foram voltados para este gênero, agora ela está de volta com esse estilo musical.

HOLY FVCK

Show de Demi Lovato



Nesta sexta-feira (2/9), às 21h30, na Esplanada do Mineirão (Avenida Presidente Carlos Luz, s/nº, Pampulha).



Abertura dos portões: 17h30.



Classificação etária: 16 anos. Menores de 8 a 15 anos devem estar acompanhados de responsável legal.



Inteira: R$ 425,40 (pista) e R$ 745,50 (pista premium). Pacote VIP: R$ 2.180,50.