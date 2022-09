Lagum promete 'pé na porta' no show de quinta-feira no Rock in Rio

Banda Lagum avisa que prepara "show pesado" para quinta-feira (foto: Lagum/Divulgação)

Na próxima quinta-feira (8/9), a banda mineira Lagum fará show na Arena Itaú, no Rock in Rio. É a segunda vez que o grupo se apresenta no festival. "Com certeza, vai ser um pé na porta gigantesco. A gente vai dar o máximo que puder", afirma o guitarrista Jorge. Cantar no Rock in Rio é a realização de um sonho, diz."A gente quer fazer um show incrível, estamos preparando uma parada especial. Nossos fãs podem esperar um show muito forte, muito porrada, um show pesado", completa o baixista Chico. Jorge avisa que será uma apresentação curta. Por isso, convida os fãs para chegarem cedo no evento, dispostos "a pular bastante"."Estar presente no Rock In Rio sempre gera adrenalina. É um evento enorme, as expectativas são as mais altas possíveis", comenta Chico, destacando a relevância internacional do festival. Segundo ele, o público pode esperar "uma banda muito mais consolidada e forte" em relação ao primeiro show no Rock in Rio.Glauco Mendes, ex-Tianastácia, vai se apresentar com o grupo. Em 2020, Lagum perdeu seu baterista, Tio Wilson, que morreu após sofrer parada cardiorrespiratória após um show em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Glauco vem assumindo as baquetas na turnê 'Pra ficar na memória'. "Glauco Nastácia teve uma baita escola, tenho certeza de que vamos destruir tudo", afirma Jorge.Em 2021, o grupo lançou o disco "Memórias (De onde eu nunca fui)", que traz o hit "Ninguém me ensinou", homenagem ao Tio Wilson. O vocalista Pedro Calais não confirma disco novo, mas diz que Lagum sempre compõe pensando em álbum. "O que posso dizer é que estamos trabalhando em músicas novas", diz.Formada em 2014 em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Lagum reúne Pedro Calais, Otavio Cardoso, Jorge e Chico.