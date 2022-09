Glória Groove comemora 20 anos de carreira na música

Mas, aos 27 anos, Daniel vive uma rotina bem parecida de quando tinha sete: está na TV, em shows. "Hoje em dia eu tenho muitos flashbacks de quando estava no Balão. Eu tenho muita sorte de amadurecer na hora do vamos ver mesmo, na Prática". Se hoje reúne multidões, para Glória, muito tem a ver com o carinho do povo mineiro. "Eles me viram nas boates desde 2016 e agora me acompanham nos grandes festivais. O público mineiro sempre me tratou com muito carinho.



Esta quinta-feira (1/9) é especial para Glória Groove. É que neste dia a Lady Leste comemora 20 anos de carreira. Daniel Garcia, que dá vida à drag queen, começou a carreira aos 7 anos, como integrante do grupo Galera do Balão, uma versão do Balão Mágico e que fez sucesso nos anos 2000.



Além de ser uma das cantoras com maior número de acessos nas redes sociais, Daniel também é ator e dublador e avalia que, em duas décadas de trabalho, viveu uma jornada de autodescoberta. "Tive a oportunidade de me conhecer melhor enquanto dublador, fiz teatro musical por muito tempo e depois conheci a arte drag, que me trouxe até aqui", resumiu durante entrevista no FIRE Festival 2022, em Belo Horizonte





Arte drag



Daniel Garcia, que dá vida à drag queen Glória Groove, começou a carreira aos 7 anos (foto: Rodolfo Magalhães/Divulgação)

Glória Groove comentou que suas referências musicais são as mais diversas: desde a mãe e a tia, que eram cantoras, até o avô pianista, passando pelos emos dos anos 2000 e os funkeiros da escola. A drag Glória Groove está sempre mudando. De palhaço, biquíni, diva pop e até pirata, Glória está sempre se reinventando. Para Daniel, é uma forma de experimentação do próprio corpo e de liberdade criativa. “A gente está o tempo todo lidando com pseudônimos. A gente sabe que o Silvio Santos não chama Silvio Santos. Mas na drag, isso se aprofunda porque tem uma quebra de imagem. Mas eu tenho uma relação saudável com minha pesona drag. Ela está ali para me libertar cada vez mais”, avaliou.Glória Groove comentou que suas referências musicais são as mais diversas: desde a mãe e a tia, que eram cantoras, até o avô pianista, passando pelos emos dos anos 2000 e os funkeiros da escola.





Lady Lest





Após o lançamento de Lady Leste, seu número de seguidores aumentou 200% e os acessos nos streamings chegaram a casas astronômicas: são 4,2 bilhões de reproduções só no Spotify.



Leia também: Gloria Groove no Pouquinho podcast



Tudo isso é fruto de um trabalho que vai além da música. “Junto com o Victor Nogueira (maquiador), nós montamos a persona Lady Leste, com o delineado gráfico e as roupas. É uma fantasia de Carnaval em potencial”, comentou. E, claro, muita estratégia de marketing. Glória apostou em um trabalho multiplataformas, com vídeos promocionais, fotos para redes sociais e participação em programas de TV.



Ela também aproveitou o gancho de datas comemorativas. Para o lançamento de 'Leilão' e 'A queda', Glória se inspirou na Black Friday e no Halloween. “Foi uma maratona. É como se fossem dois filmes, gravados em pouco tempo”, afirmou.



Com influência da periferia onde cresceu, na Zona Leste de São Paulo, Glória Groove alcançou números impressionantes com seu último álbum. "Não é de hoje que eu percebo que tudo que a gente tem, como a moda, tudo isso sempre saiu de dentro da favela, da periferia. E eu entendi que poderia fazer disso uma grande era da minha carreira, um projeto que falasse de onde eu vim", destacou.Após o lançamento de Lady Leste, seu número de seguidores aumentou 200% e os acessos nos streamings chegaram a casas astronômicas: são 4,2 bilhões de reproduções só no Spotify.Tudo isso é fruto de um trabalho que vai além da música. "Junto com o Victor Nogueira (maquiador), nós montamos a persona Lady Leste, com o delineado gráfico e as roupas. É uma fantasia de Carnaval em potencial", comentou. E, claro, muita estratégia de marketing. Glória apostou em um trabalho multiplataformas, com vídeos promocionais, fotos para redes sociais e participação em programas de TV.Ela também aproveitou o gancho de datas comemorativas. Para o lançamento de 'Leilão' e 'A queda', Glória se inspirou na Black Friday e no Halloween. "Foi uma maratona. É como se fossem dois filmes, gravados em pouco tempo", afirmou.Com elementos do rap, funk, pop, rock e pagode, Lady Leste conquistou oito indicações para o Prêmio Multishow. Além disso, também vai ser uma das apresentadoras da premiação. "Podemos esperar uma noite de glórias, eu acho que vai ser a melhor noite de Prêmio Multishow pra mim, vai ser uma noite importante demais pra minha carreira que vai representar a valorização do meu trabalho, um tema do qual eu venho falando sobre dentro do próprio trabalho Lady Last, como na música 'Leilão', é um tema que eu sempre venho debatendo. Então eu acredito que essa data vai ser um grande momento pra mim e para meus fãs, principalmente, pra eles vai representar uma ruptura ainda maior o suprassumo do resultado do álbum da Lady Last", afirmou.





Próximos passos

No próximo fim de semana, Glória se apresenta, pela primeira vez, no Rock in Rio e cheia de novidades. “No Rock in Rio eu estreio um novo show, o Lady Last 2.0! É um show que vai celebrar todas as eras e tenho certeza que vai ser um marco”, disse, mas sem dar spoilers sobre a novidade.



Além do novo show, Glória se prepara para a produção de novas músicas. “Vou entrar em estúdio agora no final do ano, vamos ver o que vai sair, vamos ver o que vai acontecer”, comentou. Fora do mercado fonográfico, Glória vai começar uma carreira de apresentadora. Nos próximos quatro meses, vai comandar o programa “Música Boa”, da Multishow. “Tenho muito trabalho para ser feito, mas no paralelo bate aquela vontade de ter algum lançamento novo, tenho algumas coisas em mente”, contou, dando esperança aos fãs.



E não para por aí: Glória pretende continuar a viver de arte e ter pelo menos mais 20 anos de carreira. “Imagino que nos próximos 20 anos eu ainda estarei fazendo o que eu estou fazendo hoje. Talvez de um jeito maior, mais elaborado, ou mais específico, mas eu acredito que vou estar trabalhando com arte, com certeza, e trabalhando com grandes coisas. É o que eu amo, que passar a trabalhar com outras coisas, tenho muita vontade de voltar pro teatro, cinema, algo pra TV. Eu quero voltar a me explorar mais como artista, pra além da música só”, imagina.