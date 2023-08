Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Boca Rosa e Iza são presenças confirmadas no primeiro dia da 8ª edição do FIRE FESTIVAL (foto: Divulgação/Hotmart)

A edição deste ano promete ser a maior da história e quer fortalecer a Hotmart como uma grande plataforma de incentivo à economia criativa. FIRE FESTIVAL , evento referência de marketing digital, empreendedorismo e inovação na América Latina, está chegando a Belo Horizonte entre os dias 24 e 26 de agosto, no Expominas, em Belo Horizonte.e quer fortalecer a Hotmart como uma grande plataforma de incentivo à economia criativa.

Fundada em 2011, a Hotmart, idealizadora do evento, é uma das líderes globais no mercado de negócios digitais e contabiliza mais de 35 milhões de usuários, mais de 580 mil produtos cadastrados e vendas em mais de 188 países.

O FIRE FESTIVAL acontece desde 2015 e é voltado para todos os profissionais que trabalham com a Creator Economy: produtores, criadores, influenciadores, profissionais autônomos, prestadores de serviços, lançadores de produtos ou até curiosos sobre marketing digital, empreendedorismo e inovação.

FIRE FESTIVAL desempenha papel importante na economia local

Desde sua criação, o FIRE FESTIVAL é um dos principais divulgadores da economia criativa, que engloba a produção, a distribuição e a comercialização de produtos e serviços criativos desenvolvidos por indivíduos ou grupos de criadores.

De acordo com Nathália Cavalieri, General Manager na Hotmart, “o Brasil tem grandes profissionais da produção de conteúdo e de negócios digitais. Temos muito a contribuir para o mercado nacional e mundial, e o FIRE tem se consolidado como referência para troca de aprendizado e inspiração”. Portanto, o evento se torna, desde sua primeira edição, um palco do impacto econômico do setor, proporcionando uma plataforma de aprendizado, networking e negócios para profissionais do Brasil e exterior.

Mas se engana quem pensa que os impactos do FIRE FESTIVAL acabam por aí: o evento também mobiliza o turismo, com 70% do seu público vindo de outros estados do Brasil ou até de 26 diferentes países. A expectativa deste ano é de 8 mil participantes, um aumento de quase 40% em relação ao ano passado, que teve ingressos esgotados.

Hotmart estima movimentar R$ 50 milhões durante evento

A Hotmart, empresa idealizadora do FIRE FESTIVAL, estima movimentar R$ 50 milhões em Belo Horizonte por meio da soma dos investimentos em produção, montagem e ativação de marcas, logística, patrocínios, valor dos ingressos, traslados, hospedagens e alimentação do público participante.

O evento, cuja produção conta com o trabalho de cerca de três mil pessoas, contribui para o desenvolvimento da capital mineira movimentando recursos e gerando oportunidades em diversos setores.

Iza, Boca Rosa e Pedro Sobral são alguns dos nomes confirmados

A programação da edição de 2023 do FIRE FESTIVAL está repleta de personalidades do Brasil e do mundo envolvidas com a economia criativa. Confira alguns dos nomes da oitava edição do evento:

Iza: cantora, compositora, apresentadora e publicitária eleita pela revista Time como uma das personalidades líderes da próxima geração;

Gustavo Tubarão: creator com mais de 16 milhões de seguidores e empresário da Trem Produções;

Enaldinho: creator com mais de 25 milhões de inscritos e empresário da Enaldinho Produções;

Pedro Gazzola: publicitário, especialista em marketing da influência e CEO da Roda Digital, agenciadora de criadores de conteúdo digital;

Tiago Tessmann: CEO e fundador do treinamento Conversão Extrema sobre tráfego pago;

Alice Marcone: roteirista, atriz, cantora-compositora e apresentadora de televisão.

Além desses nomes, personalidades como Bianca Andrade (Boca Rosa), Zica Assis, Bettina Rudolph, Hyeser de Souza, Leandro Ladeira, Pedro Sobral e Tathiane Deândhela também estão confirmados.

Todas as palestras contarão com tradução simultânea e intérprete de Libras. Você pode conferir a programação completa no site oficial do evento

FIRE FESTIVAL e YOUPIX: parceria que acelera a carreira de creators

Este ano, o público presente no FIRE FESTIVAL poderá experienciar uma grande parceria firmada com a YOUPIX, empresa renomada de consultoria de estratégias e negócios em economia criativa. Luciano Freitas, Vice-Presidente de Marketing da Hotmart, afirma que as empresas estão muito satisfeitas com tudo que foi construído para a oitava edição do evento: “a parceria nos aproxima ainda mais da comunidade dos influenciadores, levando informação e alternativas para que possam viver de suas paixões e continuar impactando positivamente suas audiências”.

No palco exclusivo com curadoria YOUPIX, estarão presentes influenciadores e especialistas discutindo tendências da Creator Economy, empreendedorismo, modelos de monetização, plataformas, Inteligência Artificial e outras. Além disso, a YOUPIX também irá incluir um módulo educacional da Hotmart sobre como construir e lançar produtos digitais no Creator Boost, programa de aceleração da YOUPIX que já acelerou mais de 1,3 mil creators desde seu lançamento em 2017.

Hotmart espera que esta seja a maior edição do FIRE FESTIVAL (foto: Divulgação/Hotmart)

A oitava edição promete ser a maior da história

aplicativo oficial em parceria com a 4.events, disponível para O FIRE FESTIVAL 2023 contará com os cinco palcos simultâneos, um exclusivo em parceria com a YOUPIX, Área VIP, Área Fun, stands e ativações inéditas, espaço para networking e muito mais. A novidade fica para oem parceria com a 4.events, disponível para Google Play (Android) ou App Store (iOS)

Ingressos esgotados

As vendas para o FIRE FESTIVAL 2023 já esgotaram, mas já é possível se inscrever para a lista de espera do primeiro lote do FIRE FESTIVAL 2024 pelo site do evento

