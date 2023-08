FIRE FESTIVAL traz a BH grandes nomes do empreendedorismo digital

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

FIRE FESTIVAL 2023 recebe grandes nomes do empreendedorismo digital e do entretenimento (foto: Divulgação/Hotmart)





A oitava edição do FIRE FESTIVAL, evento da Hotmart, acontece entre os dias 24 e 26 de agosto no Expominas e traz personalidades como IZA, Bianca Andrade, Gary Vaynerchuk, Marcos Piangers e Gustavo Tubarão como palestrantes. Um dos maiores eventos de economia criativa da América Latina está chegando a Belo Horizonte e traz nomes de peso em sua programação.

Desde 2015, o FIRE FESTIVAL reúne em um só lugar personalidades e profissionais do empreendedorismo digital por três dias consecutivos. A edição deste ano promete ser a maior da história e quer fortalecer a Hotmart como plataforma de incentivo à economia criativa.

Fundada em 2011, a Hotmart, idealizadora do evento, é uma das líderes globais no mercado de negócios digitais e contabiliza mais de 35 milhões de usuários, mais de 580 mil produtos cadastrados e vendas em mais de 188 países.

FIRE FESTIVAL veio para impulsionar a Creator Economy

Você já conhece a Creator Economy? Cada vez mais crescente e atuante em todo o mundo, ela engloba a produção, a distribuição e a comercialização de produtos e serviços criativos desenvolvidos por indivíduos ou grupos de criadores.

A partir do avanço das plataformas digitais, foi possível que os criadores de conteúdo se desenvolvessem ainda mais e pudessem trazer a criatividade para o palco do dia a dia. Assim, diversos profissionais criativos tiveram e ainda têm a chance de ganhar dinheiro com o que fazem e de criar uma base de fãs a partir do trabalho criado.

Sabendo disso, a Hotmart, grande plataforma precursora da Creator Economy, traz o FIRE FESTIVAL como o palco do impacto econômico desse setor - palco esse localizado em Belo Horizonte, fora do eixo Rio-São Paulo. “Essa é uma oportunidade para a Hotmart, como realizadora do evento, atestar sua liderança na Creator Economy e reconhecer a importância, tanto para nossa história quanto para a cidade, de ainda fazer o FIRE FESTIVAL em Belo Horizonte, por mais que a empresa seja global e o evento tenha ultrapassado as barreiras da capital mineira”, conta Flávio Guimarães, Diretor Sênior de Live & Experience Marketingda empresa.

O FIRE FESTIVAL é voltado para todos os profissionais que trabalham com a Creator Economy: produtores, criadores, influenciadores, profissionais autônomos, prestadores de serviços, lançadores de produtos ou até curiosos sobre marketing digital, empreendedorismo e inovação. A expectativa é de 8 mil pessoas, um aumento de 40% em relação ao ano passado, que teve ingressos esgotados.

O FIRE FESTIVAL aquece o setor econômico belo-horizontino e impulsiona o mercado local (foto: Divulgação/Hotmart)

Grandes personalidades estão confirmadas na edição de 2023

A line-up da edição de 2023 do FIRE FESTIVAL está repleta de personalidades do Brasil e do mundo envolvidas com a economia criativa.

Um dos grandes destaques fica com a presença de um dos maiores especialistas em marketing digital e empreendedorismo do mundo, Gary Vaynerchuk, também conhecido como Gary Vee. Além de CEO da VaynerMedia e autor de diversos bestsellers, Vaynerchuk foi investidor anjo de várias grandes empresas e é apaixonado por transformar negócios em fenômenos mundiais. Seu podcast, The Gary Vee Audio Experience, conta com mais de 44 milhões de ouvintes, que usam seus insights para mudar sua rotina empreendedora.

Confira alguns dos nomes confirmados para a sétima edição do FIRE FESTIVAL:

Gary Vaynerchuk: presidente da VaynerX, CEO da Vayner Media e da VeeFriends, autor 5 vezes mais vendido na lista de best-seller The New York Times e criador do The Gary Vee Audio Experience;

Marcos Piangers: jornalista, escritor, palestrante, autor do best-seller “O Papai é Pop”;

Samer Agi: professor, advogado e fundador do Ser Mais Criativo, do Nosso Grupo e do Clube dos Pensadores;

Jorge Henrique: professor de inglês no Inglês Sem Neura, metodologia proprietária com faturamento de mais de R$ 10 milhões;

Hernane Ferreira Jr: CEO e Founder da newsletter The News;

Rejane Toigo: CEO e fundadora da Like Marketing, especializada em estratégias digitais e lançamentos de infoprodutos para a área da saúde;

Beatriz Guarezi: criadora da newsletter Bits to Brands, especialista em branding, criadora de conteúdo, TEDx Speaker, professora e palestrante.

Além desses, nomes como Bianca Andrade (a Boca Rosa), a cantora IZA, o youtuber Enaldinho, a empresária Zica Assis e o humorista mineiro Gustavo Tubarão estão confirmados.

Todas as palestras contarão com tradução simultânea e intérprete de Libras. Você pode conferir a programação completa no site oficial do evento

A oitava edição do FIRE FESTIVAL promete ser a maior de todas

O FIRE FESTIVAL 2023 contará com três palcos simultâneos em parceria com a YOUPIX, Área VIP, Área Fun, stands e ativações inéditas, espaço para networking e muito mais. O público poderá transitar entre quatro espaços de conhecimento e seguir entre três trilhas de conteúdo. A novidade fica para o aplicativo oficial em parceria com a 4.events, que será disponibilizado em breve.

Saiba como se inscrever

As vendas para o FIRE FESTIVAL seguem com ingressos disponíveis na modalidade BIZ a partir de R$ 1.997 (12x R$ 166,42 sem juros). Essa categoria oferece kit de boas-vindas especial, acesso a todas as palestras, acesso exclusivo às gravações completas das palestras autorizadas e no idioma original (por 30 dias a partir de 06/10) e acesso ao Fire Fest, festa que acontece no final do evento (26/08). A categoria VIP já está esgotada.

Os leitores do Portal Uai têm desconto! Para ganhar 15% OFF no ingresso BIZ, é só aplicar o cupom ESTADODEMINAS ou acessar o link especial

A Hotmart, de origem belo-horizontina e influência global, fomenta a expansão e conexão do mercado mineiro e internacional ao lado de outras grandes marcas (foto: Divulgação/Hotmart)

Sobre o FIRE FESTIVAL

O FIRE FESTIVAL nasceu em 2015 como um dos principais eventos de marketing e empreendedorismo digital do Brasil, sempre unindo pessoas e marcas a conhecimentos e experiências únicas. São bastante expressivos os números até agora: em seis edições, foram realizadas mais de 300 palestras e mais de 60 mil participantes de 66 países reunidos, além, claro, de muito negócio feito e muito conteúdo compartilhado.

FIRE FESTIVAL 2023

Data: de 24 a 26 de agosto de 2023.

Local: Expominas (Avenida Amazonas, 6200 - Gameleira, Belo Horizonte - MG).

Ingressos: a partir de R$ 1.997 na modalidade BIZ (para ganhar 15% OFF, aplique o cupom ESTADODEMINAS ou acesse o link especial