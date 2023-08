FIRE FESTIVAL 2023 estabelece novos recordes para o mercado digital

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

1349

Gary Vaynerchuk em sua palestra no FIRE FESTIVAL 2023 (foto: Divulgação/Hotmart)



Encerrando sua oitava edição, o FIRE FESTIVAL, maior evento de marketing digital, empreendedorismo e inovação na América Latina, promovido pela Hotmart, deixou sua marca na indústria de empreendedorismo digital e inovação. Com um histórico de mais de 60 mil participantes desde sua estreia, o festival continua sendo um marco nesse campo. Este ano, foram 8 mil participantes nos três dias de evento, de 26 países, sendo 70% de outros estados do Brasil. Mais de 3 mil colaboradores estiveram envolvidos na sua realização, com estimativa de R$ 50 milhões movimentados na economia local, de Belo Horizonte. O festival trouxe 40 patrocinadores, 36 estandes e atrativa área de negócios nos dias 24 a 26 de agosto.





Com três dias de atividades em seis palcos simultâneos e mais de 160 palestrantes, o FIRE FESTIVAL 2023 reafirma seu papel crucial na comunidade global de empreendedores digitais e criativos, redefinindo o cenário da Creator Economy e impulsionando a inovação digital. Os holofotes deste ano se concentraram em uma série de palestrantes de renome, conhecidos nacional e internacionalmente nesse mercado. Nomes influentes como Gary Vaynerchuk (o Gary Vee), IZA, Bianca Andrade e Pedro Sobral compartilharam insights valiosos sobre empreendedorismo digital, criatividade e tendências emergentes. As palestras educaram e inspiraram criadores e empreendedores a abraçar novas oportunidades e abordagens. Fora dos palcos, a comunidade se encontra, amplia conexões, compartilha insights e fecha negócios. O evento ainda contou com novidades na programação com o palco VIP e o palco YOUPIX, palco exclusivo com curadoria da consultoria.





“O FIRE FESTIVAL 2023 não apenas superou nossas expectativas, mas também se tornou um marco definitivo na interseção entre empreendedorismo digital e inovação, reafirmando nossa missão de promover conexões entre as pessoas que atuam ou querem atuar nesse mercado e de transformar o cenário da Creator Economy”, comenta Nathalia Cavalieri, General Manager da Hotmart.

O FIRE FESTIVAL 2023 reafirma seu papel crucial na comunidade global de empreendedores digitais e criativos (foto: Divulgação/Hotmart)

Novidades da Hotmart

O CEO e cofundador da Hotmart, João Pedro Resende, palestrou no FIRE e abordou a trajetória de crescimento da companhia, comentou tendências e lançou produtos. Confira os destaques abaixo.

Hotmart PRO

Quase 50% dos creators de grande porte terceirizam parte do seu negócio digital, contratando serviços de copy, tráfego, design, audiovisual, dentre outros. Sabendo disso, a Hotmart lançou uma solução que faz a conexão entre criadores de conteúdo e profissionais qualificados: o PRO. A solução conecta criadores de conteúdo a profissionais como gestores de tráfego, copywriters, designers e muitos mais, facilitando a terceirização de etapas do trabalho. O PRO já está disponível para um grupo restrito de creators, em fase de testes e, em breve, será disponibilizado para qualquer interessado. Até o momento, mais de 500 pessoas se inscreveram na lista de espera para acesso posterior.

Inteligência Artificial

Entre as soluções divulgadas no festival estão serviços baseados em inteligência artificial que auxiliam tanto na criação de ideias e estratégias do cursos online quanto na personalização de textos de campanhas de e-mail marketing a partir do tom de voz e nicho escolhidos.

Hotmart Brain

Nova solução de pesquisa e automação de dados, o Brain , em fase de teste, facilita a consulta às principais bases de assinatura da Hotmart, permite customizar a visualização de dados e integrar essas informações com facilidade. Mais de 300 pessoas já se inscreveram na lista de espera do Brain.

Hotmart Tutor

O recurso é capaz de aprender todo o conteúdo em áudio e vídeo do creator para responder às dúvidas dos alunos por chat, tirando dúvidas, estimulando engajamento na comunidade do produto e atuando como professor particular. Em breve, a ferramenta estará disponível para os clientes da Hotmart.





Enquanto o PRO possibilita conexões humanas altamente qualificadas, a IA facilita a realização de tarefas repetitivas e oferece insights pra quem quer começar. De forma complementar, ambos são apostas da Hotmart para alavancar os negócios e, consequentemente, o mercado da Creator Economy.

Primeiro relatório sobre o mercado de negócios digitais

Dados inéditos da Hotmart e do mercado de negócios digitais também foram divulgados no palco do FIRE FESTIVAL 2023. O levantamento mostrou que um em cada cinco brasileiros já adquiriram um produto digital pelo menos uma vez na Hotmart.





O principal perfil dos compradores de produtos digitais é de 20 a 39 anos, com ensino superior completo e renda média de dois a sete salários mínimos. Os principais motivadores para a compra de produtos digitais são desenvolver habilidades relacionadas à profissão ou aumento de renda e crescimento pessoal.

Já está aberta a venda dos ingressos para o FIRE FESTIVAL 2024. Garanta o seu! (foto: Divulgação/Hotmart)

FIRE FESTIVAL 2024: ingressos já à venda