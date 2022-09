Influenciadores digitais faturam mais de US$ 100 bilhões por ano

Antes de comprar um produto, você procura por resenhas? Se sim, você já deve ter esbarrado com um influenciador digital. O mercado conta com mais de dois milhões de trabalhadores e movimenta mais de US$ 100 bilhões por ano em todo o mundo. O assunto foi tema de um painel no primeiro dia do FIRE Festival 2022, nesta quinta-feira (1/9), no Expominas, em Belo Horizonte.O evento sobre marketing e produção de conteúdo digital é uma referência nacional da área e vai até sábado com mais de 90 palestras e 120 atrações. Um dos maiores na consultoria sobre influência digital no Brasil e criadora da empresa YOUPIX, Bia Granja destacou que o conceito de influenciador surgiu antes do ambiente digital. Por volta de 2014, ocorreu o "boom" da profissão, e, agora, surge um novo momento no mercado.