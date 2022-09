EM Entrevista recebe Bia Granja, especialista em influência digital

Bia Granja participou nesta quarta (31/8) do podcast EM Entrevista (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)



Bia Granja é referência nacional sobre influência digital e negócios (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Com o lema "meme é legal, mas vamos falar de negócios", Bia incentiva esta visão por meio de programas, como o Youpix Creators Boost e palestras. Nesta quinta ela estará no lineup do FIRE Festival, um dos maiores eventos de empreendedorismo digital, marketing, tecnologia e inovação da América Latina , que está de volta a Belo Horizonte.Criado pela Hotmart, empresa global de tecnologia e líder na Creator Economy, o FIRE Festival traz sua sexta e maior edição presencial ao Expominas entre os dias 1 e 3 de setembro de 2022.

Nesta edição do podcast, as repórteres Ana Raquel Lelles e Mannu Gomes conversaram com Bia Granja, maior especialista brasileira em influência digital. Em Belo Horizonte para participar do FIRE Festival, que ocorre desta quinta (1/9) a sábado (3/9), Bia falou sobre tendências on-line, quais são os erros na hora de criar conteúdo e o futuro das marcas dentro do mercado de digital influencer.Segundo Granja, somente no Brasil, há 9 milhões de creators. Por isso, é preciso ter originalidade. Como uma dica, a consultoria comparou o conteúdo de uma revista com produções de digitais. "Sobre o que você falaria? Qual seria sua visão sobre o tema? Qual a periodicidade?", questiona para instigar o influenciador."Conteúdo para preencher espaço, para preencher timeline ninguém aguenta mais", afirma Bia, que destaca que é preciso parar de depender dos algorítimos das redes e investir na geração de conteúdo intencional e não naqueles que chegam de forma paciva aos consumidores finaisBia Granja fundou em 2006 a YOUPIX, onde trabalha até hoje com muita paixão. Foi eleita a sexta pessoa mais inovadora do marketing pela Meio & Mensagem e também entrou na lista dos 100 brasileiros mais influentes da revista Época. É palestrante no TEDx, colunista da revista Exame, jurada do Festival de Cannes e eleita TOP Voice no LinkedIn em 2019 e 2020.