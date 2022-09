Mineira Jennifer Souza abre show de Demi Lovato em BH: 'Muito desafiador'

Jennifer Souza (à dir.) abre o show de Demi Lovato (à esq.) em BH, nesta sexta-feira (2/9) (foto: ANGELO KRITIKOS/Luiza Ananias/Divulgação) HOLY FVCK TOUR” nesta sexta-feira (2/9), na Esplanada do Mineirão. Para o show de abertura, a cantora norte-americana convidou a mineira Jennifer Souza, veterana do cenário independente que transita entre uma MPB sofisticada, o indie rock, o folk e o jazz.



04:00 - 31/08/2022 Acessa BH defende a inclusão e destaca a arte de pessoas com deficiência Estado de Minas, Jennifer detalhou como veio o convite por parte da equipe de Demi e contou que se trata de uma experiência “muito desafiadora”.



“Eu estou distinguindo tudo isso ainda. O convite veio um pouco antes, mas estavam aguardando uma resposta da produção, e a confirmação veio hoje na hora do almoço. Estou muito feliz, a ficha ainda está caindo”, declarou.

Jennifer Souza possui mais de 20 anos de carreira, conquistou reconhecimento no Brasil e exterior com seu trabalho solo e como integrante dos grupos Moons e Transmissor.



“Pacífica Pedra Branca”, seu segundo trabalho solo, lançado em 2021, foi indicado entre os melhores discos brasileiros do ano em listas como a da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) e dos portais Monkeybuzz, Célula Pop, Tenho Mais Discos que Amigos, Scream & Yell e Minuto Indie.



Mas mesmo com esse currículo, vivenciará uma nova experiência. E em outro patamar, como ela destacou.





“Acho que é uma coisa bem inusitada na minha carreira. Estou muito feliz de cantar em casa, moro em BH e nasci aqui, e vou tocar possivelmente para o maior público em comparação com os shows que já fiz”, comemorou. Além disso, ela já prevê um show memorável em sua trajetória. “É um público muito diferente do que estou acostumada, então é muito desafiador, e ao mesmo tempo estou muito animada e feliz”, afirmou.





O estilo musical que Demi traz, principalmente agora nesta nova era com o oitavo álbum de estúdio voltado para o rock, é uma proposta diferente da que Jennifer tem trabalhado. “Não é uma artista que eu conheça profundamente, até por isso vai ser uma experiência bem inusitada. Mas é legal porque a partir de um convite desses que eu fui me interessar mais e saber sobre a vida dela, tentar me aproximar do universo dela e construir uma história de conexão, mesmo que seja algo momentâneo. Mas o fato de estar abrindo o show dela é um momento muito marcante”, contou a mineira.





Demi Lovato em BH

Esta será a terceira passagem de Demi por Belo Horizonte. A primeira foi em 2012, na turnê “A Special Night With Demi Lovato”, logo após o lançamento do álbum “Unbroken”.





Ela voltou em 2014 para a “Neon Lights Tour” e cantou com os fãs as canções do disco “Demi”. No entanto, dessa vez a cantora virá com um repertório um pouco diferente das últimas vezes.

Embora os fãs que a acompanham desde sua estreia no filme da Disney “Camp Rock” sejam familiarizados com um som mais voltado para o pop rock, já que seus dois primeiros trabalhos foram voltados para este gênero, agora ela está de volta com esse estilo musical.

