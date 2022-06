'Voz poderosa': Supla elogia nova música de Demi Lovato e viraliza

Supla elogiou a canção e disse que tem "tudo para ser um sucesso" (foto: Reprodução Redes Sociais)

O rock está de volta e com força total! O cantor Supla postou um vídeo, nesta quinta-feira (2/6), comentando a nova música de Demi Lovato, ‘Skin of My Teeth’, que será lançada dia 10. Com seu jeito único de falar, que mistura português com inglês, o brasileiro elogiou a cantora*.Demi vem para o Brasil em setempro como uma das atrações do primeiro fim de semana do Rock in Rio.