Supla lança versão punk de hit de Harry Styles

Com mais de 309 milhões de reproduções no YouTube, a música ‘As it was’, lançada há cinco meses, já é um dos maiores hits da carreira de Harry Styles. E conquistou um fã para lá de autêntico: Supla. O cantor paulista divulgou, nessa quarta-feira (14/9), sua versão para o sucesso do ex-One Direction.

O cover de Supla traz solos de guitarra que flertam com o punk, além de seu tradicional timbre, que dão uma sonoridade ao hit que, originalmente, tem elementos da música pop dos anos 1980.



'As it was' conquistou fãs no mundo inteiro. Agora, o hit ganha elementos punk na voz de Supla (foto: Instagram/ reprodução / Tiziana FABI / AFP)

Em entrevista aos, Supla contou que a ideia de fazer regravações veio de um produtor, após uma apresentação em que ele fez alguns covers na pegada punk rock. “Ele me disse ‘vamos fazer de um que está sucesso mundial’. Aí a gente viu o Harry Styles, se não me engano era o número um ou dois no Spotify. Eu escutei a música, achei bem bonita”, resume o astro.

Supla não nega que tem admiração pelo músico inglês. “É um cara que está fazendo o maior sucesso, tem o seu talento. Mas eu prefiro a minha versão que a dele. Pode me xingar”, brincou.

Além de Harry Styles, Supla promete lançar um novo cover por semana. São sucessos de nomes como Nina Simone, Simon & Garfunkel e Elvis Presley. As gravações estarão disponíveis nas plataformas de streaming e os lançamentos são anunciados nas redes sociais do artista.

Projeto autoral

Além dos covers, Supla prepara um novo álbum de música autoral, com a banda Punks de Boutique. “Eu estou muito focado na nossa própria música”, confessa. Ele deu um spoiler de uma música do novo álbum. Uma das canções é ‘Ratazana de iphone’, que fala da onda de assaltos a telefones celulares em São Paulo. “A gangue vem de bicicleta e tira o iphone das mãos das pessoas. Está muito punk isso aqui”, contou.

Com a banda, Supla já lançou outros trabalhos, como ‘Suplaego’, durante a pandemia. Supla diz estar focado na produção e estar vivendo intensamente o momento, “day by day”, com sua tradicional marca de misturar o português paulista com expressões em inglês.

Novo momento da carreira

Desde 2020, Supla investe no contato direto com os seguidores pelas redes sociais, especialmente o Instagram. São vídeos divertidos, em que ele manda recados aos fãs, responde perguntas, dá sua opinião sobre variados assuntos e até compartilha postagens dos admiradores.

Para ele, isso representou um passo importante no atual momento da sua carreira. “Eu fiz várias publicidades, eu renovei meu público, com a molecada mesmo. É impressionante. Você vai ao show e vem toda a molecada e os caras da minha idade e de outras gerações ficam mais atrás. A vibração é fantástica”, conta, chamando a rede social carinhosamente de “instagrado”.

A rede social também tem sido um espaço em que Supla discute questões relacionadas à política. Filho do vereador de São Paulo e atual candidato a deputado estadual, Eduardo Suplicy (PT), e da atual secretária municipal de Relações Internacionais da capital paulista, Marta Suplicy (sem partido), o cantor não esconde seus posicionamentos.

“Eu cresci na política. Eu acho que o meu sucesso vem porque eu sempre sou eu mesmo. Todo mundo sabe das minhas posições políticas, sempre foi assim. Sempre falei o que eu penso, criticando qualquer pessoa, não importa o partido e acho que é isso que o pessoal curte em relação ao meu trabalho”, aponta.