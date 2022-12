Retrospectiva 2022: ano em que o mundo voltou no tempo

Cinema, música e moda criam produtos com inspiração no passado, como a série ‘Wandinha’, produção da Netflix que é baseada em uma personagem criada em 1940, e o estilo Y2K , que usa de peças populares nos anos 1990 e 2000.

Barbiecore, música oitentista e personagens antigos se popularizaram em 2022 (foto: Reprodução )



A quinta temporada da série Stranger Things trouxe elementos da cultura dos anos 1980 para a luz, além do novo vilão, o Vecna. A canção ‘Running up that hill’, da cantora Kate Bush, chegou ao terceiro lugar na HOT 100, lista de músicas mais populares do mundo conforme a Billboard , após ser tocada em uma cena especial da produção da Netflix.





Outros hits dos anos 1980, como ‘Psycho killer’, alcançaram uma nova geração com a série.

Casos antigos de crimes voltaram aos holofotes com produções cinematográficas. O assassinato da atriz Daniella Perez foi o tema do documentário ‘ Pacto Brutal ’, que está disponível na HBO Max. Os crimes do serial killer Jeffrey Dahmer inspiraram a série ‘Canibal americano’, da Netflix.

Música

A estética dos anos 1970 foi a base de inspiração para as fotos do álbum ‘ Midnight ’ da cantora Taylor Swift , lançado em outubro deste ano. A sonoridade recupera o pop que a artista fazia em 2014, com o projeto ‘1989’, que se tornou o seu maior sucesso.





As cantoras Nicki Minaj e Meghan Trainor também voltaram ao topo das paradas, após um tempo sem emplacar grandes sucessos. As artistas alcançaram o auge da carreira em 2014. Este ano, a rapper lançou ‘Super freaky girl’, que foi o primeiro número 1 na HOT 100 da Billboard da carreira de Nicki. Já Trainor voltou aos holofotes com ‘Made you look’, que bombou no Tiktok e resgatou o bubble pop inspirado nos anos 1950 que ela produziu no meio da década de 2010.





Os anos 1980 voltaram com força, após a popularização de músicas disco em 2020 e 2021. O cantor Harry Style lançou o smash hit ‘As it was’, inspirado na sonoridade da década. Já Beyoncé mergulhou de cabeça neste período da história e fez referências à cultura negra e à arte renascentista no álbum ' Renaissance '.





O cantor The Weeknd abriu o ano com o ‘Dawn FM’, álbum que sucede ‘After hours’, o projeto de maior sucesso da carreira dele, e segue a sonoridade oitentista do antecessor. O artista também emplacou músicas antigas nas paradas musicais após viralizar nas redes sociais.





Várias canções antigas bombaram em 2022. Como foi o caso de ‘Bloody mary’, da cantora Lady Gaga, que viralizou mais de 10 anos depois do lançamento com um vídeo no Tiktok da personagem Wandinha dançando ao som da música.

Barbiecore

O estilo do ano foi o ‘Barbiecore’, que é uma estética inspirada na boneca Barbie. Segundo a Lyst, uma plataforma de e-commerce de moda, a tendência foi responsável por um aumento de 416% nas buscas por roupas rosas, cor que é a "marca" da boneca.











Em julho, um evento da grife Valentino recebeu celebridades e influenciadores de moda com roupas no estilo ‘pink’, incluindo o look viral da atriz Anne Hathaway, que é composto por uma saia, uma jaqueta e um sapato - todos na cor rosa - da marca.





‘Barbiecore’ usa de alguns elementos similares ao estilo Y2K, que é a estética que usa elementos do anos 2000, como calça de cintura baixa e presilhas no cabelo. A tendência ‘Brasilcore’ também bebe desta mesma fonte, mas usa as cores da bandeira do Brasil.





A boneca também está em alta por conta do filme que será lançado em 2023, que conta a história dos universos da Barbie.









Calça de cintura baixa, acessórios de borboleta, música eletrônica no auge das paradas musicais do mundo, plateia de um festival cantando Tati Quebra Barraco, rock e grunge como queridinhos dos jovens. Em 2022, elementos de décadas passadas voltaram para o dia a dia das pessoas, principalmente com produções culturais.