PT nunca perdeu eleição no ano em que Taylor Swift lançou álbum

Fãs de Taylor Swift comemoram a vitória de Lula (foto: Reprodução Redes sociais)

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente da República, neste domingo (30/10), concretizou uma tradição: o Partido dos Trabalhadores (PT) nunca perde uma eleição presidencial no ano em que a cantora Taylor Swift lança álbum.









A coincidência vem desde o primeiro trabalho da artista, em 2006. No dia 21 de outubro deste ano, a cantora lançou o álbum ‘Midnights’. Já neste domingo, Lula venceu a eleição presidencial contra Jair Bolsonaro (PL).

2006: "Taylor Swift" - Lula é reeleito

2008: "Fearless" - sem eleições presidenciais

2010: "Speak now" - Dilma Rousseff eleita

2012: "Red" - Fernando Haddad eleito prefeito de São Paulo

2014: "1989" - Dilma Rousseff reeleita

2017: "Reputation" - sem eleições

2018: Sem álbum - Bolsonaro foi eleito

2019: "Lover" - sem eleições

2020: "Folklore" e "Evermore" - sem eleições

2021: "Fearless (Taylor's Version)" e "Red (Taylor's Version)" - sem eleições

2022: "Midnights" - Lula eleito presidente

Fãs da cantora norte-americana Taylor Swift - os swifies, como são conhecidos - comemoraram a vitória nas redes sociais e pontuaram as similaridades entre o PT e a cantora, como o número 13, que é o da sorte de Taylor e o eleitoral de Lula; e a cor vermelha, nome do quarto álbum de Swift e da bandeira do partido.





Os swifties usam a música 'Only the young', da cantora, na comemoração da vitória do petista. A canção foi lançada em 2020 para incentivar os jovens dos Estados Unidos a votarem.

O BRASIL FELIZ DE NOVO %u2B50



Com mais de 50,8% dos votos, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito Presidente do Brasil e ganha seu terceiro AOTY da presidência, acabando com um mandato pavoroso de trevas e trazendo esperança para todos nós %u2728%u2B50



ONLY THE YOUNG CAN RUN %u2764%uFE0F pic.twitter.com/kNhhdaprTy %u2014 Swift Universe Brasil %uD83D%uDCAB (@swiftuniversebr) October 30, 2022 Cheguei na seção pra votar e tinha uma fila de pessoas cantando only the young pic.twitter.com/SXJ8GFl81i %u2014 math MIDNIGHTS (@midnightsrainz) October 30, 2022

Durante a campanha eleitoral de Lula, os fãs fizeram vídeos e montagens da cantora com o petista. O perfil oficial do presidente eleito comentou em algumas publicações e agradeceu o carinho dos swifties.



Lula interagiu com fãs da Taylor durante a campanha (foto: Reprodução Tiktok)

Apesar das brincadeira dos fãs, a cantora nunca declarou apoio a Lula ou ao PT.