Guia: onde comprar looks no estilo Brasilcore em BH

Brasilcore usa de elementos da bandeira do Brasil para montar peças de roupa e acessórios (foto: Reprodução Redes Sociais )





Para a Copa do Mundo, marcas e lojas de Belo Horizonte estão investindo em peças de roupas com o “brazilian aesthetic” (estética brasileira, em tradução ao português). E tem para todos os gostos, estilos e preços.





Saiba: Design 'brazilcore' entra em campo na Feira Panorama, nas Mangabeiras Na Região da Savassi, a loja de produção própria Cali Store montou uma coleção especial para a Copa do Mundo.

A Eliefe, no Bairro São Pedro, também criou peças de roupas para a copa do mundo.





No Bairro Alípio de Melo, a loja Serchic Moda criou a coleção “Brasilidade” no estilo Brazilcore.





A Romaria BH, no Bairro Prado, mistura peças clássicas com as cores da bandeira do Brasil para a coleção de brasilcore.





No Shopping Oiapoque, no Centro de BH, há lojas com vários estilos de roupa com a temática Brasilcore, como conjuntinho, blusas especiais, cropped verde e amarelo e as tradicionais camisas da seleção brasileira.





Também no Centro da Capital, na Rua Tupinambás, a loja Pimenta Rosa está com uma coleção especial para a Copa do Mundo. E tem promoção de black friday no site oficial.





A marca de acessórios ACBrazil tem óculos inspirados no Brasilcore. BH tem duas lojas da marca, no Diamond Mall, no Bairro Lourdes, e no Shopping Boulevard, no Santa Efigênia.





A loja Amis, no Bairro União, também preparou uma coleção Brazilcore.

Interior

Em Abaeté, região Central do estado, a loja Platô está com uma coleção especial de Brasilcore. Além de comprar presencial, você pode encomendar pelo site, que está com promoções por conta da Blackfriday.





Caso prefira comprar online, lojas como Murau, Ave Rara, Atelier 91, Loja da Bruna, Amar Biquínis, entre outros, estão com peças inspiradas na estética do Brasil.

Entenda o conceito:

Peças em verde e amarelo, bandeira do Brasil como bordado, cropped e blusas… Toda a estética brasileira virou moda. O Brasilcore - uma mistura de Brasil com a palavra “core”, que significa centro - é a nova tendência fashion. O estilo usa as cores da bandeira do Brasil com toques do street style brasileiro.