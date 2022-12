Berloque usa bandeira e mapa do Brasil (foto: Noble Joias/divulgação)



Quem passou pelo Parque do Palácio das Mangabeiras nos últimos dias se deparou com a estrutura montada para a exibição dos jogos da Copa do Mundo. Neste final de semana, entretanto, quem entra em campo é a primeira edição da Feira Panorama, voltada para o design.









Aproveitando o clima e a estrutura montada para a Copa, algumas marcas lançam coleções inspiradas no movimento de resgate das cores e símbolos nacionais, chamado “brazilcore”, muito presente nas periferias, que inundou as redes de blogueiras e influencers em 2022. Também estarão expostas peças de vestuário e decoração.





Penna explica que a feira tem o propósito de oferecer espaço diversificado de design e moda. Entre as 30 marcas presentes estão a carioca Prebay, a curitibana Reptilia e as mineiras Hana Kahlil, P.O.R e Georgia.





DJs se encarregarão da música. Bar de vinhos foi especialmente preparado pelo Restaurante do Palácio.





O curador informa que o evento é apenas “o embrião” da Feira Panorama. Os planos para a edição de 2023 incluem workshops, designers internacionais e novas marcas.





“O mais incrível é que várias marcas estão pela primeira vez em BH. São marcas nacionais que desfilam na Casa de Criadores. As pessoas sempre têm de ir a São Paulo ou a outros estados para vê-las”, diz Penna.

FEIRA PANORAMA

Neste sábado (3/12), das 11h às 18h, e domingo (4/12), das 9h às 18h. Parque do Palácio, no Palácio das Mangabeiras. Portaria 2, Rua Djalma Guimarães, 161, Mangabeiras. Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada). Bilhetes podem ser adquiridos no site Sympla





