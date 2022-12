Memorial recebe feira de artesanato, peça e palestra sobre afromineiridade

Peça "Três fadas moribundas" será apresentada neste sábado, com entrada franca, na programação especial para as crianças (foto: Bianca Aun/divulgação)

Neste final de semana, o Memorial Vale abre a programação de dezembro com três eventos: sua tradicional feira de Natal, neste sábado (3/12) e domingo (4/12), oferecendo variedade de opções de presentes; palestra de Liliane Moreira sobre o patrimônio cultural afromineiro; e a peça infantil "Três fadas moribundas".





“Nossa ideia é trazer experiências novas e públicos diversos para o Memorial, por meio das artes, design e presentes criativos. Há um mix de produtos e serviços bem selecionados: artesanato, tecelagem, roupas”, conta Wagner Tameirão, diretor do Memorial Vale.





A edição deste ano vai contar com Cerâmicas Maná, Orapronóbis, Rivera Criações, Arte da Lilica, Miucha Atelier, Litchi, Recicl-A-rte, Regina Paulinio, Walmir Monteiro, Shine Wood Joias, Gatas Bordadeiras, Zebra Cards, Íon Acessórios, Dois na Foto, Atelier Arte em Cores, Valéria Fiche, Botões Zinhos, Flores do Carmo Tecelagem Artesanal e Coletivo Bordadeiras de Ipoema.





“Utilizamos o museu para divulgar produtores não só de BH, mas de outras cidades do estado, como Brumadinho e Itabira. Fazemos o mapeamento inicial com cada parceiro para divulgar e valorizar esses produtos”, ressalta Wagner Tameirão.

Patrimônio de Minas

Liliane Moreira vai explicar como é amplo o universo da afromineiridade (foto: Memorial Vale/divulgação) Neste sábado, às 10h30, a educadora Liliane Moreira faz palestra sobre a necessidade de preservação e promoção do patrimônio afromineiro, que vem obtendo cada vez mais importância em espaços ligados à cultura e à educação.





“Somos um espaço tombado que reflete em sua programação as multiplicidades do patrimônio cultural brasileiro. O grande público tem dúvidas sobre o que é considerado patrimônio e o que se faz, hoje em dia, para salvaguardar esses espaços”, explica Wagner Tameirão.





A peça infantil “Três fadas moribundas” estará em cartaz neste sábado, às 16h30, na programação do projeto Eu, Criança, no Museu.! Conta a história de três fadas que sobrevoam Belo Horizonte tocando instrumentos musicais, em busca da asa perdida de uma delas. Joyce Malta assina a direção, Byron O'Neill, a dramaturgia.





Toda a programação tem entrada franca. Quem for até o Memorial pode visitar o acervo do espaço, que estará aberto hoje, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h), e amanhã, das 10h às 15h30 (com permanência até as 16h).





Interessados em assistir à palestra de Liliane Moreira devem fazer inscrições prévias pelo telefone (31) 3343-7317. Retirada de ingressos para “Três fadas moribundas” a partir das 15h30.

Rafael Freire expõe fotos de moradores do Aglomerado da Serra, na área do café (foto: Rafael Freire/divulgação)

Três exposições seguem em cartaz no espaço: “Mundo vasto Acaba Mundo – A cidade invade a vila ou a vila invade a cidade?”, de Rogério Passos, até 11 de dezembro; “Para além das margens”, até 8 de janeiro; e fotografias de Rafael Freire, até 29 de janeiro, no Café do Memorial.



PROGRAMAÇÃO

Feira do Memorial – Artes e Design em Presentes Criativos

» Neste sábado (3/12), das 10h às 17h30, e amanhã (4/12), das 10h às 15h30.





Palestra de Liliane Moreira

» Neste sábado (3/12), às 10h30. Inscrições gratuitas pelo telefone (31) 3343-7317.





Peça “Três fadas moribundas”

» Neste sábado (3/12), às 16h30. Entrada franca. Retirada de ingressos a partir das 15h30. No máximo um par por pessoa.





. Memorial Vale. Praça da Liberdade, 640, Funcionários. Entrada franca.





