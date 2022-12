Violinista Guido Sant'Anna estreia junto à Filarmônica neste sábado (3/12)

Violinista Guido Sant'Anna, que se destaca no cenário da música clássica desde os 17 anos, começou a estudar música aos 5 (foto: Cauê Diniz/divulgação)





Guido Sant’Anna, vencedor do concurso internacional de violino Fritz Kreisler 2022, realizado em setembro, faz sua estreia com a Filarmônica de Minas Gerais executando duas obras: o belo “Canto de inverno”, do compositor, violinista e maestro belga Ysaye, e “Tzigane”, de Maurice Ravel.

A regência do concerto estará a cargo do maestro titular Fabio Mechetti. A edição deste ano do projeto Fora de Série se inspira na conexão das letras do alfabeto, de A a Z, com o universo dos compositores. Os ingressos, a partir de R$ 50 (coro, terraço e mezanino), estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da sala.

Garoto prodígio

Aos 17 anos, o paulistano Guido Sant'Anna venceu o 10º Concurso Internacional de Violino Fritz Kreisler, em Viena. Ele iniciou os estudos aos 5 anos, em casa, com a mãe e os irmãos. Seu talento foi reconhecido aos 7 pelo maestro Julio Medaglia. A partir daí, tornou-se aluno de Elisa Fukuda e ganhou bolsa na Fundação Magda Tagliaferro.

Aos 13 anos, Guido foi o primeiro sul-americano selecionado para a Competição Menuhin – ficou em sexto lugar e levou os prêmios do Público e de Música de câmara. Desde então, participa do The Perlman Music Program. Venceu também o Prêmio Jovens Talentos 2018, da Revista Concerto, e o Prêmio Jovens Solistas 2021, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).