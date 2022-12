Orquestra Mineira de Rock faz 'show surpresa' no Sesc Palladium, esta noite

Orquestra Mineira de Rock havia feito o último show do ano no Palácio das Artes, mas decidiu voltar hoje ao palco do Sesc Palladium (foto: Ayran Mendes/divulgação)

Uma surpresa de fim de ano. É como Khadhu Capanema define o show da Orquestra Mineira de Rock deste sábado (3/12), no Sesc Palladium, em BH.



Uma surpresa de fim de ano. É como Khadhu Capanema define o show da Orquestra Mineira de Rock deste sábado (3/12), no Sesc Palladium, em BH.





“Os shows da Orquestra envolvem gente demais, nossa produção acaba ficando até um pouco cara. Mas o show é um presente para o público que nos segue há tanto tempo, além de um presente para a gente também”, conta Khadhu.





Sem contar com a tradicional figura do maestro, a Orquestra Mineira de Rock reúne 13 integrantes das bandas Cartoon, Cálix e Somba. Eles adotaram processo de autogestão, organizando-se em setores para cuidar de arranjos, instrumentos e criação. Cada núcleo tem o seu responsável. As decisões finais cabem à cúpula composta por um representante de cada banda.





O sistema de auto-organização, que funciona há 20 anos com hiato de uma década, inclui a escolha de repertórios. Neste sábado, o público vai ouvir clássicos do rock, destaques da música erudita, sucessos da MPB e, claro, Beatles.

Documentário em 2023

Entre os planos para 2023 está a disponibilização da produção fonográfica da orquestra nas plataformas de streaming. A novidade será o lançamento de documentário sobre a trajetória do grupo mostrando bastidores, o relacionamento entre as bandas que o formam e a relação com outras orquestras de Minas e da capital.





“Temos forte relacionamento com todo mundo. Nosso grupo é muito grande, todos estão na estrada há 25, 30 anos. O guitarrista Rodrigo Garcia, por exemplo, tem outra orquestra, a Fractal, e faz parte da Orquestra Ouro Preto. Ele está lá constantemente tocando Beatles e 'Valencianas', o concerto com Alceu Valença. Eu mesmo fui violonista no 'Valencianas'. Guilherme Castro, outro guitarrista nosso, já gravou um concerto de música portuguesa”, conta. “E o Léo, que é da Opus, é muito ligado ao Rodrigo Garcia.”





Khaddu afirma que o objetivo do coletivo é “elevar a qualidade da música popular”. Isso ocorre com o diálogo entre os universos erudito e pop, por exemplo. “Não tem muro dividindo e separando os dois mundos. Na verdade, tudo pode ser apreciado por qualquer pessoa. Não é preciso você ter formação musical para apreciar música clássica ou rock”, finaliza.





ORQUESTRA MINEIRA DE ROCK

Neste sábado (3/12), às 21h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Ingressos esgotados.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





Tudo foi preparado em tempo recorde em parceria com o Sesc, nesta época de fim de ano em que palcos são disputadíssimos, sobretudo depois da retomada de eventos presenciais.