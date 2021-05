Demi Lovato passa a se considerar pessoa de gênero não binário

A pop star Demi Lovato anunciou nesta quarta-feira (19) que ela se considera de gênero não binário, dizendo que a decisão é o resultado de "muito trabalho de cura e autorreflexão".



"Ainda estou aprendendo e me conhecendo, e não pretendo me apresentar como um especialista ou porta-voz. Compartilhar isso com vocês agora abre um outro nível de vulnerabilidade para mim", escreveu nas redes sociais a cantora pop, que ficou famosa ao atuar em diversos trabalhos no Disney Channel.



"Estou fazendo isso por aqueles que não puderam compartilhar o que realmente são com seus entes queridos. Por favor, sigam vivendo suas verdades e saibam que estou lhes enviando muito amor".



"Não binário" é um termo utilizado cada vez mais por pessoas que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher.



Lovato, de 28 anos e que alcançou o estrelato com sucessos como "Sorry Not Sorry", tem utilizado as redes sociais para compartilhar a sua luta contra a depressão, os transtornos alimentares e os vícios.



Em um recente documentário, detalhou como sofreu um abuso sexual quando era adolescente. Em 2018 enfrentou uma overdose de fentanil quase fatal e que deixou sequelas cerebrais e cegueira parcial.



Em seu novo álbum "Dancing with the Devil... The Art of Starting Over", Lovato transmite grande parte desses traumas, se aprofundando em temas que incluem a sobriedade.



Algumas faixas desse disco também falam sobre certa inquietude com relação a sua inconformidade de gênero.