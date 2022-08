Virada Cultural de BH reúne cerca de 300 atrações; confira a programação

Cerca de 300 atrações culturais vão passar pelo centro de Belo Horizonte nos dias 3 e 4 de setembro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A 7ª edição da Virada Cultural vai ocupar as ruas do centro de Belo Horizonte, neste fim de semana, 3 e 4 de setembro, reunindo cerca de 300 atrações gratuitas. Em parceria entre o Instituto Periférico e a Prefeitura da capital, a virada deste ano tem como tema “É Virada e Misturada, a gente junto é mais feliz”, convidando o público a redescobrir o espaço urbano.

A programação conta com atividades no Parque Municipal, Praça da Estação, Viaduto Santa Tereza, Avenida dos Andradas, Rua Guaicurus, Aarão Reis e Praça Sete. O trajeto entre os pontos possui um espaço chamado “No Percurso”, com extensa programação de intervenções urbanas.







Além de música, a virada também proporciona outras manifestações culturais, como cinema, dança, teatro, atividades esportivas, gastronomia e muito mais. Confira a programação:





PRAÇA DA ESTAÇÃO

Sábado

19H • CURA ART - INSTALAÇÃO “ENTIDADES DE JAIDER ESBELL”

19H • FUTEBOL DE SABÃO

19H • ANTÔNIA MUNIZ - EXPOSIÇÃO "FISSURADA" - PRONTUÁRIO POÉTICO

19H • VJS 1MPAR, HOMEM GAIOLA, BAH E PEDREIRO - LIVE MAPPING

Domingo

8H • BH FIXED - 2o ALLEYCAT: OCUPA BH SOBRE DUAS RODAS

9H • PRAIA DA ESTAÇÃO

9H30 • TOTÓ HUMANO - ROBERT CECÍLIO

10H • ESCOLA BIKE ANJO - ENSINANDO A PEDALAR

11H50 • CIA. TODA DESEO - CAMPEONATO INTERDRAG DE GAYMADA

PALCO DA ESTAÇÃO

Sábado

19H • ORQUESTA ATÍPICA DE LHAMAS

20H30 • CLARA X SOFIA - “NADA DISSO É PRA VOCÊ”

21H50 • LAMPARINA

23H • FESTA ELEGANZA NA VIRADA CULTURAL

Domingo

1H30 • FESTA MASTERPLANO - SHOWCASE

6H50 • FESTA @BSURDA

14H30 • FESTA TRANSA! “CAROLINA É UMA MENINA BEM DIFÍCIL DE ESQUECER”

19H • RENEGADO CONVIDA SANDRA DE SÁ

PALCO GUAICURUS

Sábado

19H • KAINNÁ TAWÁ - “POR TRÁS DAS PALAVRAS”

Festival Azeda

20H30 • ELISA DE SENA

21H45 • PAJÉ E A NAVE

23H • BRANDU

Domingo

0H15 • BRONKA

2H15 • LAURA SETTE

3H30 • X SEM PEITA

4H45 • MUVUKA

6H45 • MC RENATINHA SISTEMA 5S - “O FUNK É A COLA DA CIDADE PARTIDA”

8H • BREEZY ON - NUMBER ONE

9H • MALACA - PREFÁCIO

Festival Sonora

9H55 • ABERTURA INDÍGENA

10H45 • LUA ZANELLA

11H45 • FLÁVIA ELLEN

12H45 • MAÍRA BALDAIA

13H45 • AMORINA CONVIDA MANGAIA

14H45 • DEH MUSS

15H45 • MAC JULIA

16H55 • BIA NOGUEIRA

17H55 • DORALYCE - SHOW DÁDIVA

19H25 • PAIGE

ARCOS DO VIADUTO

Sábado

19H • EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS

19H • VERSO ESTÚDIO CRIATIVO - IMAGINÁRIOS URBANOS

19H • ENTREMEIO ESTÚDIO CRIATIVO - ESPAGUETE CRIATIVO

19H • JULIANISMO - INSTALAÇÃO CORPO HISTÓRIA

19H • LIVELYYY - ALIANÇA FRANCESA

20H • ISABELA SOLO - NA VIRADA É MAIS GOSTOSO

20H30 • GRUPO IDENTIDADE - FORMAÇÃO BLACK BLOC

23H10 • ANDRÉ CALTON - A BOLHA

Domingo

0H30 • NAYARA CAMARGOS - QUANDO DESPERTO

1H45 • GALLA ONFIRE - “ZONA AUTÔNOMA”

6H15 • KAMALAKSI RUPINI - DANÇA CLÁSSICA INDIANA

10H • II MUNDIALITO DE ROLIMÃ

8H • LIBRÁRIO NA RUA - OFICINA DE LIBRAS

9H ÀS 19H • MOSTRAS

PIOLHO NABABO - RESIDÊNCIA TROCA-TROCA

ARTE TRAÇOS

PÓ DE NUVEM BAZAR ITINERANTE

OLHARES

ECONOMIA SOLIDÁRIA

16H30 • ANDRÉ CALTON - A BOLHA

PALCO ARCOS

Sábado

19H • BRUNO CUPERTINO - OBRAS PRIMAS - O SAMBA DE PAULINHO DA VIOLA

21H30 • COLETIVO DOCILARÉ

23H45 • SAMBA DA MEIA NOITE APRESENTA: SAMBA DE CABOCLO

Domingo

7H45 • FORRÓ CABRA CEGA

10H • ORQUESTRA BIOS - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

11H30 • JULIANA ARAÚJO

14H • GRUPO AXTRAL

15H30 • IMANE RANE - “TEM QUE TER GANA”

16H50 • RUADOIS

17H50 • MONSTRA - FESTIVAL DE DANÇA DE SALÃO CONTEMPOR NEA - CIA. DOIS RUMOS E DJ FIDELIS - “BAILE CONTEMPOR NEO”

19H50 • BANDA UNIÓN LATINA - “JUNTOS A BAILAR!”

ARCOS DJS

Sábado

19H • DJ DIPOLAIR - ALIANÇA FRANCESA

20H30 • BAILE ROOM - BAILE DA VIRADA

Domingo

0H30 • DJ AKILA

4H30 • BRUNO DUB DJ

8H30 • PALOMITA DJ

12H30 • RUA DO BASS

16H30 • ALTA FIDELIDADE - 100% VINIL

PALCO VIADUTO

Sábado

19H • AZULA QUEEN QUARTET

20H • PLANB

21H • TIOCAPONE

22H • PEPOUS PEOPLE

23H • GRAMA HERO

Domingo

0H • TREM DOIDO

1H • MEGGERA

2H • TRIBAL LEGACY

3H • DESISTÊNCIA ZERO

4H • MORTO

5H • FRESH BLOOD

6H10 • SÉRGIO DIAZ E BANDA

7H40 • BRONX

9H10 • COALLIZZÃO

10H40 • MC NENÊ

12H • GUIMA DO ZILAH

13H20 • DJ VITIN DO PC

14H50 • DJ NATTAN

16H10 • OREIA

17H40 • WS DA IGREJINHA

19H10 • MONGE MC - SHOW DE 10 ANOS

DO EP CAMINHODEZION VOL.I

PARQUE MUNICIPAL

Palco Gramado

Sábado

19H • SILAS PRADO SEXTETO

20H20 • JENNIFER SOUZA - “PACÍFICA PEDRA BRANCA”

21H40 • JÚLIA TIZUMBA - “SHOW MINÊRA”

23H25 • DUO MITRE - “SEIVA”

Domingo

0H45 • TUTU COM TACACÁ - “CARIMBÓ PARAENSE COM JEITINHO MINEIRO”

2H15 • SEU VIZINHO - “TODOMUNDOJUNTOEAGLOMERADO”

4H15 • BLOCO FUNK YOU

6H • KEYROGA E BANDA KALIMBA

8H25 • LIVIA ITABORAHY - SERENATA

9H55 • DUO RETRATOS DA CANÇÃO - “LENDAS E CANTOS AMAZÔNICOS”

11H15 • BANDA DE MÚSICA DA GUARDA MUNICIPAL

12H45 • CANTATA 2022 - 10 ANOS EM CANTO - ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BH (SMED)

Dia da Amazônia

14H • PERFORMANCE POÉTICA DE NÍVEA SABINO COM PIETA POETA E PEDRO BOMBA

14H20 • NATH RODRIGUES

15H10 • INTERVENÇÕES KDU DOS ANJOS, TEFFY DJ E FAVELINHA DANCE

15H30 • KAÊ GUAJAJARA

16H50 • VERONEZ CONVIDA SÉRGIO PERERÊ E CORAL

18H • SWING SAFADO

19H10 • FERNANDA TAKAI

Palco Parque

Sábado

19H • ISABEL CASIMIRO - TOADAS DE REINADO NA VOZ DA RAINHA

21H30 • COLADERA - SHOW

23H • MONSTRA - FESTIVAL DANÇA DE SALÃO CONTEMPOR NEA - CASA QUATRO - ME BREGA BAILE

Domingo