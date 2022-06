Demi Lovato anuncia turnê 'HOLY FVCK' em BH

Cantora norte-americana Demi Lovato na divulgação para a turnê 'Holy Fvck', que passará por Belo Horizonte (foto: Divulgação) “Holy Fvck”, do seu sétimo álbum de estúdio, que será lançado em agosto. A cantora norte-americana Demi Lovato anunciou a turnê mundial, do seu sétimo álbum de estúdio, que será lançado em agosto.

Nas datas divulgadas, o Brasil conta com três shows entre agosto e setembro: Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, no Rock in Rio.





A princípio, a cantora anunciou 21 datas da turnê, mas pode aumentar o número conforme a demanda das cidades para marcar shows extras.





Já no Brasil, seu primeiro show será em São Paulo, em 30 de agosto, no Espaço das Américas.

Na sequência, ela desembarca em Belo Horizonte, em 2 de setembro, para cantar na Esplanada do Mineirão.

Por fim, encerra a passagem pelo país no Rock in Rio, em 4 de setembro.





Nas redes sociais a cantora publicou a agenda completa da “HOLY FVCK TOUR”:









Ingressos

Apesar do site oficial da cantora já ter disponibilizado os acessos para compra dos ingressos, a página é redirecionada para o site da Eventim que ainda não disponibilizou a comercialização das entradas.

O Estado de Minas apurou que a venda está prevista para começar nesta quinta-feira (9/6), mas pode haver alterações.





Vale ressaltar que por cada ingresso vendido da “HOLY FVCK Tour”, Demi Lovato doará US$ 33, cerca de R$ 160, a uma instituição de caridade escolhida pela artista.





Demi Lovato em BH

Esta será a terceira passagem de Demi por Belo Horizonte.

A primeira foi em 2012, na turnê “A Special Night With Demi Lovato”, logo após o lançamento do álbum “Unbroken”.

Ela voltou em 2014 para a “Neon Lights Tour” e cantou com os fãs as canções do disco “Demi”.





No entanto, dessa vez a cantora virá com um repertório um pouco diferente das últimas vezes.

Embora os fãs que a acompanham desde sua estreia no filme da Disney “Camp Rock” sejam familiarizados com um som mais voltado para o pop-rock, já que seus dois primeiros trabalhos foram voltados para este gênero, agora ela promete voltar com este estilo musical.





Os fãs poderão ter um gostinho do que a cantora está preparando nesta sexta-feira (10/6) com o lançamento do primeiro single desta nova era, “Skin Of My Teeth”.