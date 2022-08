Acessa BH defende a inclusão e destaca a arte de pessoas com deficiência

O multi-instrumentista Hermeto Pascoal faz show on-line nesta sexta-feira (2/9) (foto: Acessa BH/divulgação)



De que adianta ter uma peça com tradução em libras se a bilheteria do teatro não conta com tradutor para o público surdo-mudo? A provocação que a produtora Lais Vitral fez a si mesma expõe uma contradição: ao mesmo tempo em que o setor cultural se propõe a ser o mais inclusivo possível, há carência de políticas de acessibilidade tanto para artistas quanto para o público com deficiência.





Como fazer isso, então? A resposta será dada no Festival Acessa BH, que começa nesta quinta-feira (1º/9) e fica em cartaz até 31 de outubro, destacando o protagonismo de pessoas com deficiência em espetáculos de teatro, dança, música, literatura, seminários e oficinas.





Entre os convidados estão o maestro e pianista João Carlos Martins, que na juventude foi acometido pela distonia focal e teve o movimento de seus dedos comprometido, e o multi-instrumentista Hermeto Pascoal, gênio da música que sempre enxergou muito pouco.





O maestro Martins, um dos principais nomes do cenário erudito do Brasil, participará de debate em live. Aclamado internacionalmente pela habilidade em transformar qualquer ruído em música, Hermeto exibirá seu repertório autoral durante show virtual.





Também integram a programação espetáculos da Cia. Fluctissonante, coletivo paranaense formado por artistas surdos e ouvintes, pioneiro na criação de arte por meio da união do português e da linguagem libras.

Maestro João Carlos Martins participará de live em 20 de setembro (foto: Fernando Mucci/divulgação)

Pluralidade em destaque

Embora a maior parte dos protagonistas do festival apresente alguma deficiência, o evento procura ser o mais plural possível.





“Estamos trazendo mulheres, negros e LGBTQIA+ para o nosso espaço principal. O ideal seria que isso já ocorresse de maneira natural”, afirma Lais Vitral, que produz o Acessa BH.





Criado em 2020 e reeditado em 2021, o festival surgiu dividido em duas frentes: espetáculos culturais e seminários sobre inclusão. Na edição de 2022, esta proposta foi ampliada. Se nos dois últimos anos foram realizados seis espetáculos artísticos e seminários, agora serão mais de 50 atividades nos formatos presencial e virtual.





Uma das atrações é o monólogo “E.L.A”, com a atriz e diretora cearense Jéssica Teixeira, que poderá ser assistido no canal do evento no YouTube.





A peça trata da degeneração dos corpos. “São fragmentos de corpos representados em seis hiatos diferentes”, explica Jéssica. Embora o título tenha as mesmas letras da sigla da esclerose lateral amiotrófica, o espetáculo não aborda a doença degenerativa.

“E.L.A” busca investigar o próprio corpo da atriz – segundo ela, inquieto, estranho, disforme – e o modo como ele interage com o mundo. O intuito é criticar padrões de beleza impostos pela sociedade.



Jéssica Teixeira no monólogo "E.L.A", que vai abrir a agenda virtual do festival Acessa BH, nesta quinta-feira (1/9) (foto: Victor Augusto/divulgação)



Corpo: ferramenta política

O monólogo se propõe a colocar o corpo da artista como ferramenta política e estética que, ao mesmo tempo, desestabilize e potencialize outros corpos e olhares, por meio da reflexão sobre a diversidade e a multiplicidade.





“Nós não escolhemos nascer no corpo em que estamos. Simplesmente nascemos nele. Assim, cabe a nós cuidarmos dele da melhor maneira possível até o final da vida. ‘E.L.A’ busca trazer esse tipo de reflexão para o público”, destaca Jéssica.





A atriz lembra que padrões de beleza ainda são reproduzidos no meio cultural. De acordo com ela, isso é fruto de uma sociedade segregadora, como a brasileira, que tanto exclui quanto mata as minorias representativas.





Concebido por Jéssica Teixeira em 2018, “E.L.A” estreou em 2019, no Ceará. Passou por cidades de Pernambuco e de São Paulo, mas sua trajetória foi interrompida pela pandemia. Sem a perspectiva de voltar aos palcos tão cedo, a atriz, em pouco tempo, adaptou o monólogo para o formato virtual. É assim que o espetáculo vai chegar ao Acessa BH.





O festival promoverá os debates “Diversidade e direitos culturais”, “Acessibilidade em espaços culturais”, “Como os cegos leem” e “Encontro com artistas”, além das oficinas “Composição cênica com dramaturgia descritiva” e “#ForadaCaixa: Acessibilidade criativa para projetos culturais”.





Cia. Dança sem Fronteiras apresenta 'Ciranda de retina e cristalino' em 10 de setembro (foto: Silvia Machado/divulgação)



Inclusão está na lei, mas falta conscientização

“O acesso à cultura é direito garantido pela Constituição. Há na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência o capítulo que garante a pessoas com deficiência direito aos bens culturais de maneira acessível, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Mas isso, infelizmente, é só em tese. Na prática, vemos ser recorrente que, das peças em cartaz, apenas uma apresentação conta com acessibilidade. Esta realidade tem que ser mudada”, afirma Lais Vitral, produtora do Acessa BH.





A principal ferramenta para a mudança, segundo ela, é a conscientização. Justamente por isso, o festival propõe debates e oficinas intercalados com apresentações culturais.



A edição deste ano do Acessa BH foi viabilizada pelas leis municipal e federal de incentivo à cultura. “Muita gente ataca os incentivos fiscais dizendo que eles são mamata, mas nem sequer sabem como funcionam as leis e a quantidade de projetos culturais que só conseguimos viabilizar por meio delas”, afirma Lais.





A elaboração do Acessa BH foi iniciada em 2016. Lais Vitral conta que enviou documentação detalhada para o Ministério do Turismo para que o projeto fosse avaliado.





“Só depois de aprovado é que temos autorização para captação de recursos. E, mesmo assim, nem colocamos a mão no dinheiro público. O dinheiro vem de empresas que topam nos patrocinar em troca da dedução no Imposto de Renda”, explica.





Os recursos captados por meio da legislação, defende Lais, são uma forma de o poder público cumprir, em parte, sua obrigação constitucional de garantir cultura de forma acessível aos brasileiros.





“Além de proporcionar espetáculos e debates sobre acessibilidade, o Acessa BH possibilita que trabalhos de bastidores sejam realizados por pessoas com deficiência”, destaca a produtora.





FESTIVAL ACESSA BH

Desta quinta-feira (1º/9) a 31 de outubro, no canal do Acessa BH no YouTube, Galpão Cine Horto e teatros de Belo Horizonte. Todas as atividades e espetáculos têm entrada franca. Programação completa: acessabh.com.br. Instagram: @acessabh.

"Cabra-cega", da Pigmentar Companhia, ficará em cartaz em 16 e 17 de setembro, no Galpão Cine Horto (foto: Allan Calisto/divulgação)



AGENDA

VIRTUAL





>> Quinta-feira (1º/9)

Às 19h, live de abertura com Lais Vitral, Jéssica Teixeira, Moira Braga e Edu O. Apresentação de Brisa Marques. Às 20h, “E.L.A”, com Jéssica Teixeira (CE)





>> Sexta-feira (2/9)

Às 20h, show de Hermeto Pascoal (AL)





>> Sábado (3/9)

Às 16h, “Ventaneira – A cidade das flautas”, com Moira Braga (RJ)





>> 9 de setembro

Às 20h, “Elevador”, com Cia. Fluctissonante (PR)





>> 10 de setembro

Às 20h, “Ciranda de retina e cristalino”, com Cia. Dança sem Fronteiras (SP)





>> 13 de setembro

Às 19h, live com Fernanda Amaral e Gabriel Sousa Domingues, da Cia. Dança sem Fronteiras; Mateus Costa e Fernanda Rosa, do Duo A Corda em Si





>> 19 de setembro

Às 19h, bate-papo sobre teatro inclusivo. Apresentação do ETA Festival!, com esquetes de Escola de Gente (RJ), Os Inclusos e Os Sisos, Teatro de Mobilização pela Diversidade. Às 20h, “Ninguém mais vai ser bonzinho”, com Os Inclusos e os Sisos e Escola de Gente (RJ)





>> 20 de setembro

Às 19h, live com maestro João Carlos Martins seguida de apresentação de Brisa Marques





>> 21 de setembro

Às 20h, “Só se fechar os olhos”, com Coletivo Desvio Padrão (SP). Sessão seguida de bate-papo





>> 26 de setembro

Às 20h, show de O Som da Pele (PE)





PRESENCIAL

>> 16 e 17 de setembro

Às 20h, “Cabra-Cega”, com Pigmentar Companhia, no Galpão Cine Horto





>> 18 de setembro

Às 19h, “Cartas para Irene”, com Oscar Capucho, no Galpão Cine Horto





>> 23 e 24 de setembro

Às 20h, “Pisca devagar”, com Renata Mara e Brisa Marques, no Galpão Cine Horto