Festival Cura prorroga prazo para inscrições de obras digitais

O Cura - Circuito Urbano de Arte, prorrogou até o dia 4 de setembro o prazo para inscrições de obras digitais ou digitalizadas que vão concorrer na 7ª edição do festival. Além disso, um dos critérios foi alterado. O artista não precisa mais possuir um ativo NFT e ter experiência com os tokens criptografados.

Uma obra será selecionada para ganhar o NFT e ser exposta em pôster lambe-lambe no Hotel Sorrento, na Praça Raul Soares. As inscrições, que acabavam nesse domingo (28/8), foram prorrogadas até 4 de setembro.

O NFT, ativo digital único criptografado, usado como certificado no mundo da arte , ainda é uma novidade, e a mudança no critério busca a participação de artistas que ainda não atuam com os criptoativos. Agora, obras digitais ou digitalizadas podem ser inscritas diretamente no edital, sem estarem previamente no NTF. E o festival ajudará o vencedor na entrada para o universo dos tokens digitais, se necessário, disseram os organizadores.