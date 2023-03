Luísa Sonza para gravadora sobre disco ao vivo: 'Fica com o dinheiro'

Luísa Sonza explicou que todo o projeto já está "pronto". O que falta é a autorização da empresa para conseguir publicar nas plataformas de streaming (foto: Reprodução Instagram @luisasonza)

Ela explicou que todo o projeto já está “pronto”. O que falta é a autorização da empresa para conseguir publicar nas plataformas de streaming. Mas, na noite desta sexta-feira (3/3), ela postou prévias das músicas ao vivo no Twitter.

Em um stories, o motivo, segundo a artista, que está impedindo a divulgação do material é que o projeto pode dividir os streams das músicas nas plataformas entre as versões de estúdio e ao vivo do álbum.





"A razão que eles alegam é que não querem perder o dinheiro que o Doce 22 dá para eles [Universal]. Eles não queriam que os streams fossem divididos, só que faz 300 anos que foi lançado [2021]”.





Luísa rebateu que tanto ela quanto a nova gravadora, Sony, deixariam os direitos e os lucros do projeto para a Universal Music, caso fosse lançado. “Eu já ofereci, eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia. [...] Só queria uma celebração de tudo, e os caras não liberam. O que custa? Isso é uma obra minha”, disse.





“Eu estou disposta a dar os streams para eles, se quiserem. Eu só quero que tenha registrado para quem não pôde ver o show, não teve oportunidade ou grana para ver o show. Estou nos últimos 15 shows da turnê, e depois vai acabar, nunca mais vai existir um registro oficial ao vivo porque a Universal não consegue liberar para mim minhas músicas, minha história", completou no Instagram.



Sonho



A artista disse que sempre “sonhou em fazer um ao vivo”. “Fiz o ao vivo de um show da turnê ‘O conto dos dois mundos’, que está lindo. Quando descobri que a Universal não iria liberar, eu evitei escutar. Quem é artista sabe que a gente ama o que faz. Me dói demais pensar que tanta gente trabalhou nisso e simplesmente não liberarm", disse.

Luísa Sonza foi aos stories de seu Instagram emocionada solicitando que a @umusicbrasil, sua gravadora anterior, liberasse a publicação de seu show "o conto dos dois mundos". A mesma mostrou estar disposta a abrir mão de todos os créditos das músicas cantadas em seu show. pic.twitter.com/12b98ZnzhE %u2014 Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) March 3, 2023





No Twitter, a cantora completou dizendo que os correspondentes da Universal “nem sequer responde no Whats para conversar e entrar em um acordo”.

A real é que a muitas das gravadoras não tem o mínimo respeito pelo artista e pela arte. Se escondem atrás de contratos e smp saem com o papinho %u201Cé assim que funciona%u201D. O que eles não entendem é que na verdades eles que precisam da gente e não o contrário. %u2014 LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 3, 2023





Fãs de Luísa Sonza levantaram uma tag no Twitter para pedir que a gravadora libere o projeto. A frase "Universal, libera Luísa" entrou para os assuntos mais comentados da noite desta sexta-feira na rede social.



UNIVERSAL LIBERA A LUÍSA pic.twitter.com/hJAPuBk4gP %u2014 felps (@wfmf1212) March 3, 2023 a gravação de apenas eu acapella deve ta tao linda meu deus to chorando só de imaginar UNIVERSAL LIBERA A LUISA pic.twitter.com/j9ogEn42gr %u2014 nick (@feelsohoIy) March 3, 2023 Precisei gravar isso e postar aqui, porque não existe explicação nenhuma pra Luísa estar passando por isso! É a arte dela e o trabalho dela! Vocês já tiraram muito de nós barrando o show do Rock In Rio, tenham o mínimo de respeito!



UNIVERSAL LIBERA A LUISA pic.twitter.com/AxLgCl5Lbf %u2014 cyrus (@ifsmiley) March 3, 2023 ninguém vai te parar nessa porra tu é a maiooor UNIVERSAL LIBERA A LUISA

pic.twitter.com/PEnZEqli2i %u2014 %uD835%uDC26%uD835%uDC32%uD835%uDC32 (@sonzermyy) March 3, 2023 A GENTE BRIGA POR ELA MESMO

UNIVERSAL LIBERA A LUISApic.twitter.com/tl21nJb4fb %u2014 gabe %uD83E%uDD82 (@gabenuniverse) March 3, 2023 só a gente sabe o quanto a lu lutou por esse show, p fazer ele acontecer e p chegar até o palco. ela merece compartilhar essa experiência com o mundo. ela merece celebrar o álbum que mudou a vida dela e nós não vamos desistir.



UNIVERSAL LIBERA A LUISA @umusicbrasil pic.twitter.com/vODd3QFNwU %u2014 Sonza Archives (@sonzarchives) March 3, 2023

A cantora Luísa Sonza chorou ao desabafar sobre o tratamento que vem recebendo da antiga gravadora dela, Universal Music. Ela revelou que a empresa não aprova o lançamento de uma versão ao vivo do álbum “Doce 22”, gravado durante a turnê “O conto dos dois mundos”.