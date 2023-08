677

Jão anuncia quarto álbum, 'SUPER' MAURO PIMENTEL / AFP O cantor Jão seguiu a tradição do lançamento de seus álbuns e compartilhou uma carta aberta, nesta terça-feira (8/8), anunciando o quarto disco, chamado de “SUPER”. Depois de “Lobos” (2018), “Anti-Herói” (2019) e “Pirata” (2021), ele conta que finaliza a história baseada nos elementos de terra, ar, água e, agora, fogo. O cantor Jão seguiu a tradição do lançamento de seus álbuns e compartilhou uma carta aberta, nesta terça-feira (8/8), anunciando o quarto disco, chamado de “SUPER”. Depois de “Lobos” (2018), “Anti-Herói” (2019) e “Pirata” (2021), ele conta que finaliza a história baseada nos elementos de terra, ar, água e, agora, fogo.









Segundo Jão, ele já traçava uma história que queria contar em quatro álbuns e agora chega ao fim. “Quando fiz meu primeiro álbum, já sabia que faria uma série de quatro discos, guiados por algo maior - terra, ar, água e fogo. Juntos, eles contam uma única história: a dos meus vinte anos. Lobos, Anti-Herói e Pirata precisam de um fim, e SUPER, meu novo álbum, é um ponto final”, explica.





“Depois virão outros álbuns e outras histórias, claro. Mas agora eu preciso concluir essa. Porque eu sempre quis ser outra pessoa, ter outro corpo, estar em outro lugar. E hoje eu só quero estar aqui. Porque esses quatro álbuns juntos me trouxeram o palco e, principalmente, me trouxeram vocês”, ressalta. Ele continua: “Agora, finalmente, sinto que eu pertenço, e foi isso que eu sempre busquei, no fim. É por essa razão que, apesar de vivermos na era digital e dos streamings, eu vou pedir licença. Esse é um álbum finamente pensado para ser gritado ao vivo, nos maiores palcos do país. Juntos.”

O cantor se abre sobre seus sentimentos e conta como amadureceu com o passar dos últimos anos. “Desde a minha infância, eu fiquei bom demais em ser indiferente. Relações ruins e sonhos gigantes doem muito, e eu aprendi a não sentir nada, pra não me sentir mal. No fundo, eu tinha muito medo de me perguntar: o que resta de mim se eu não me tornar quem eu quero ser? É arriscado, mas agora é a hora de olhar isso de frente. Eu quero sentir tudo”, afirma.





Ele ainda deixou alguns spoilers: “Ao longo dessas letras, deixo alguns conselhos que vocês provavelmente não vão seguir. Traições são sutis. Meses são memórias. Escorpiões são leais. Deixo também a primeira música de amor que eu escrevi (e não sobre o amor). E ainda tento responder uma pergunta que ficou sem resposta na faixa 5 do meu último álbum”. Se referindo à música “Acontece”, que diz: “O que o amor vira quando chega ao fim?”.





Jão ressalta como o processo do álbum o ajudou e aponta que espera o mesmo para quem o ouça. “No fim, esse é um disco pra quem sonha, e ele me ajudou a inventar quem eu queria ser. É o caminho entre a minha ambição e o que eu sou hoje. E apesar de ter sido escrito nos últimos dois anos, ele ainda é dedicado para o menino que lá em Américo Brasiliense, em uma realidade paralela, está rezando alto no seu quarto à noite, pedindo pra qualquer entidade que estiver ouvindo: ‘eu quero ser uma estrela’”, reflete.





“SUPER é a explosão de quem eu me tornei. Mas dessa vez, sem um pedido de desculpas, meu amor. Eu disse tanto que queria incendiar. Finalmente, chegou a hora”, conclui.





Turnê em estádios

Vale ressaltar que assim como diz na carta que o quarto álbum foi pensado “para ser gritado ao vivo, nos maiores palcos do país”, Jão planeja uma turnê em estádios pelo Brasil. A parceria foi fechada com a produtora 30e, confirmando quatro cidades: o Allianz Parque (São Paulo), Jeunesse Arena (Rio de Janeiro), Pedreira Paulo Leminski (Curitiba) e Arena Fonte Nova (Salvador).





O anúncio com todas as cidades, datas e informações gerais de vendas será realizado em breve.





Sua última turnê, “Pirata”, teve um faturamento de mais de R$ 30 milhões e foram mais de 250 mil pagantes até outubro de 2022, como confirmou a assessoria do artista.