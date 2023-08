677

Em seu vigésimo álbum de estúdio, banda Biquini, ex-Biquini Cavadão, busca inspiração no passado Wagner Oliva/Divulgação

Já está nas plataformas digitais “12 de junho”, o 20º álbum de estúdio da banda Biquini, ex-Biquini Cavadão. Criado no ano passado para homenagear o Dia dos Namorados, o disco traz 10 faixas e foi produzido por Paul Ralphes, galês radicado no Brasil.

Entre regravações de hits do grupo carioca e canções do Lado B, o repertório nasceu de um EP, passando de quatro para 10 faixas.

Bruno Gouveia ressalta que é recorrente na discografia do Biquini – após o lançamento de um disco de estúdio, no qual há sempre debate sobre o que o grupo quer gravar ou dizer – revisitar a obra tanto da banda quanto de outros compositores.

“Assim foi com 'Ilustre guerreiro' (2018) e depois com 'As voltas que o mundo dá' (2017). E agora está sendo com '12 de junho', após 'Através dos tempos' (2021)”.

O novo trabalho conta com oito faixas autorais e duas regravações, sendo uma a clássica “Coleção” (Cassiano e Paulinho Zdan), que a banda gravou em 1998 para o especial da MTV.

Cazuza para homenagear bebê



A outra canção, “Todo o amor que houver nessa vida” (Cazuza e Frejat) surgiu do convite para uma live em homenagem a Cazuza (1958-1990), durante a pandemia, em 2020. Aliás, foi o próprio Bruno quem escolheu essa música para homenagear o filho Leonardo, que acabara de nascer.

O vocalista detalha que, após gravar algumas músicas com produção do Paul Ralphes, que já havia feito o disco “Através dos tempos”, a banda deu prosseguimento ao trabalho com ele.

“O objetivo era também brincar com algumas músicas que a gente não pegava há algum tempo. O resultado foi muito positivo. Então, ao mesmo tempo em que revisitávamos algumas canções românticas, basicamente do repertório dos últimos vinte anos do Biquini, a gente foi fazendo esse trabalho de reconstrução e assim colocando algumas músicas nos shows, o que foi bem interessante.”

Bruno lembra que o álbum foi feito com certa rapidez. “A gente fez quatro canções, se animou e depois fez o restante. Acontece que agora tem a estratégia de lançamento, pois tem de sair single por single. Fomos lançando paulatinamente, até completar o disco”.

• Leia também: Lulu Santos faz 70 anos e lança o disco 'Barítono'

Só releituras



“12 de junho” não tem inéditas, porque, segundo o vocalista, ele seguiu a tradição do Biquini. “A gente lança um disco autoral e em seguida revisita a obra de alguém. Logo após 'As voltas que o mundo dá', começamos a trabalhar com as músicas do Herbert Vianna no disco 'Ilustre guerreiro'. Só que desta vez revisitamos a nossa própria obra”, explica Bruno, Gouveia.

O músico revela que a banda teve bastante trabalho com o novo álbum. “Uma coisa que buscamos fazer nesse disco foi trazer algumas gravações que ficaram em outras gravadoras, trazendo-as para o nosso repertório independente. No caso de 'Coleção', por exemplo, a gente gravou praticamente do mesmo jeito como havíamos tocado lá atrás”.

Junto com o projeto em áudio, a Biquini fez o registro no Centro Cultural Solar de Botafogo, no Rio de Janeiro, das faixas que gravou. O especial com as 10 músicas já está à disposição no canal da banda no YouTube, incluindo o making of do álbum.

Repertório

» “QUANDO FUI TE ENCONTRAR”

» “QUANTO TEMPO DEMORA UM MÊS”

» “RODA-GIGANTE”

» “VOU TE LEVAR COMIGO”

» “EM ALGUM LUGAR NO TEMPO”

» “RESTOS DE SOL”

» “ENTRE BEIJOS E MAIS BEIJOS”

» “QUEM EU SOU”

» “COLEÇÃO” (Cassiano e Paulo Zdan)

» “TODO AMOR QUE HOUVER NESSA VIDA” (Cazuza e Frejat)

Capa do disco 12 de junho, da banda Biquini Reprodução “12 DE JUNHO”

• Disco da banda Biquini

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais