Bailarinos fizeram imersão no Vale do Jequitinhonha para criar coreografia que estreia nesta sexta, na Grande Galeria do Palácio das Artes Paulo Lacerda/divulgação

Artes visuais e dança inspiram “Jequitinhonha: Origem e gesto”, novo projeto artístico da Fundação Clóvis Salgado. Na iniciativa, as duas linguagens se unem para apresentar ao público uma criação híbrida Nesta quinta (3/8), será inaugurada, às 20h, na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro), exposição panorâmica com obras dos principais artistas e artesãos do Vale do Jequitinhonha.





A Grande Galeria recebeu ambientação inspirada no Vale, com tons terrosos da paisagem daquela região. Neste mesmo cenário, ocorrerá, nesta sexta-feira (4/8), às 20h, a estreia da coreografia da Cia. de Dança Palácio das Artes, também batizada de “Jequitinhonha: Origem e gesto”.

Nos finais de semana, de agosto a outubro, sempre às 20h, a coreografia será encenada em sessões gratuitas, na própria galeria. Marco Paulo Rolla, que assina a curadoria da exposição e a direção do espetáculo, afirma que “o objetivo é abrir uma porta para imaginar além do que o Jequitinhonha é, na tentativa de apresentar recorte sensível da região”. Informações: (31) 3236-7400.