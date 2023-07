677

A cantora e drag queen Pabllo Vittar mostrou que, após uma “Noitada”, ainda tem pique para um “After”. Ela lançou o novo álbum, que traz nova roupagem, com remixes e participações especiais, para o trabalho que estreou em fevereiro deste ano. Na noite dessa quinta-feira (27/7), Pabllo divulgou o álbum “After” e a faixa “Derretida”, em parceria com o duo de travestis “Irmãs de pau” conquistou as redes sociais.

Com letras mais proibidonas e ritmo ainda mais dançante, o álbum traz novas versões das músicas, com foco nas cenas noturnas, mas mantendo a proposta de explorar as sensações de um noite de curtição das baladas. O projeto tem apenas participações e remixes nacionais. Entre os nomes estão Filipe Guerra, Siamese, Irmãs de Pau, MC Naninha e Jup do Bairro.

"After' traz remixes do álbum 'Noitada', com diversas participações especiais de artias LGBTQIAPN+ Reprodução

“Algo super importante para mim neste projeto foi trazer artistas nacionais que amo e acompanho o trabalho”, afirmou. Pabllo ainda destacou que a ideia do álbum é “curtir sem medo de ser feliz”.

Para hoje ao meio-dia, Vittar guardou o lançamento do clipe “Penetra”, parceria com O Kannalha e remix com Pedro Sampaio . O vídeo tem direção de Leocádio Rezende, Jéssi Muller e Tize e conta com a participação de fãs em casas noturnas de São Paulo.

O trabalho ganhou diversos elogios dos fãs, que chamam “After” de melhor álbum de remixes após “Chromatica”, de Lady Gaga. “O AFTER está sendo o melhor acontecimento pra mim no momento REALMENTE A PABLLO É A MAIOR DE TODAS”, declarou um perfil.

“Já quero uma festinha insalubre pra dançar todas do after, obrigada Pabllo”, desejou outro fã. “Descontrolada a maioral. Mas o álbum todo tá tuuudo”, elogiou outro. “Sua fav tem um álbum de remix que se iguala ou até supera o original? Não né?! Porque isso nunca foi feito até PABLLO VITTAR”, diz um comentário.