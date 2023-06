Pedro Sampaio fala sobre bissexualidade e revela namoro com Henrique Meinke

677

DJ comentou sobre o preconceito enfrentado. (foto: Instagram/Reprodução)



Pedro Sampaio falou abertamente sobre sua bissexualidade e confirmou o namoro com o jogador de vôlei Henrique Meinke, após meses de especulações. Em entrevista ao Gshow, o DJ comentou sobre o preconceito enfrentado e a importância do apoio que recebeu nas redes sociais. Ele destacou como é difícil a percepção do público sobre a bissexualidade e a necessidade de esclarecer essa questão.





Quando perguntado sobre sua vida amorosa, Pedro Sampaio respondeu sem hesitar: 'Estou namorando. Meu coração tem dono'. O DJ assumiu sua bissexualidade durante sua apresentação no Lollapalooza 2023, onde também surgiram rumores sobre seu relacionamento com Henrique Meinke.





Antes de se declarar bissexual no palco do Lollapalooza, Pedro Sampaio conversou com o cantor Lulu Santos, a fim de trocar experiências e receber conselhos. Segundo o próprio DJ, as palavras de Lulu foram essenciais para o momento. Durante uma conversa de 40 minutos pelo telefone, Lulu compartilhou sua trajetória e visão de vida com Pedro Sampaio. Foi ao interpretar a música 'Toda Forma de Amor', de Lulu Santos, que o DJ decidiu se declarar bissexual no palco.