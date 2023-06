Líder do BTS é embaixador do Ministério da Defesa Nacional da Coreia

677

Em discurso, RM pediu amor e harmonia (foto: Reprodução / redes sociais)

As Armys estão orgulhosas nesta quinta-feira (1/6). Isso porque o líder do BTS, o cantor Kim Nam-joon, também conhecido como RM, foi oficialmente nomeado Embaixador de Relações Públicas para Recuperação e Identificação de Mortos em Ação do Ministério da Defesa Nacional da Coreia do Sul.

Enquanto embaixador de relações públicas, Kim Nam-joon planeja participar de atividades para promover os projetos da Agência de Recuperação e Identificação dos Mortos em Ação de várias maneiras. Seguindo o professor Seo Kyung Deok e o veterano MC Song Hae , RM se tornará o terceiro embaixador de relações públicas.

A organização recupera os restos mortais, via escavação, dos chamados heróis de guerra, os soldados que morreram em combate durante a Guerra da Coreia, o conflito ocorreu entre 1950 e 1953 e resultou na divisão da Coreia em duas. O projeto ainda permite que as famílias possam prestar as devidas homenagens aos entes queridos.

Em discurso, o cantor lembrou como o cargo é um reconhecimento aos 10 anos do grupo BTS. “Nos últimos 10 anos, entregamos várias mensagens através de muitas músicas e campanhas. Ah, na verdade, fizemos muita coisa sobre a forma como devolvemos o amor que recebemos dos fãs e do povo coreano. Tudo começou com um interesse em saber o que poderia fazer para amar e representar a Coreia e sua cultura”, apontou.

RM ainda relacionou a atividade de recuperação de restos mortais com a missão do BTS. “Além das disputas e conflitos, envio uma mensagem de harmonia e cura a todos. Pensei que as atividades da equipe de escavação e identificação eram as mesmas que o BTS gostaria de seguir no futuro, para transmitir a mensagem de harmonia e cura a todos além conflito e conflito”, discursou.

Homenagens dos fãs

Para comemorar o feito, as Armys deixaram três tags em alta nas redes sociais: “proud of Kim Namjoon” (ou orgulho de Kim Nam-Joon), “RM public relations ambassador” (ou RM embaixador de relações públicas) e “ambassador RM” (embaixador RM).

As Armys recuperaram trechos em que o cantor fala sobre usar sua influência de forma positiva. “Eu ganhei muita influência e poder graças ao BTS e graças aos meus esforços quando tinha 20 anos. Acho que, como Yun dizia, há algumas coisas específicas nas quais os jovens se apoiam neste momento do mundo. Eu só quero fazer isso porque eu tenho poder e tenho muitas informações e janelas para abrir”, disse ele em uma entrevista. Veja algumas publicações: