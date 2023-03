Jimin, do BTS, é novo embaixador da marca Tiffany

Com o novo título, Jimin participará de eventos da marca e fará campanhas exclusivas para a Tiffany and Co. (foto: Reprodução Twitter Tiffany )

O cantor Jimin, integrante do grupo de k-pop BTS, é o novo embaixador da marca de joias de luxo Tiffany and Co.. A empresa divulgou a notícia com uma publicação nas redes sociais nesta quinta-feira (2/3).





"O ícone pop do século XXI usa #TiffanyLocks", escreveu a marca ao anunciar o artista como embaixador.

Com o novo título, Jimin participará de eventos da marca e fará campanhas exclusivas para a Tiffany and Co.

"Estamos ansiosos para receber o artista multitalentoso e performer Jimin, do BTS, como nosso mais novo embaixador da casa. Ele incorpora a energia, o estilo e o senso de modernidade que simbolizam a Tiffany and Co.. Estamos orgulhosos e incrivelmente empolgados em revelar nossas futuras campanhas com ele, que serão lançadas ainda nesta primavera", disse Alexandre Arnault, vice-presidente executivo de produto e comunicação da marca.

No inicio do ano, Jimin também foi anunciado como embaixador da Dior.

Nas redes sociais, fãs comemoraram o novo cargo do artista e comentaram que essa posição pode aumentar a influência dele no mercado da moda.

