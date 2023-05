Jungkook, do BTS, pede para fãs pararem de lhe enviar comida

Jungkook já havia pedido mais privacidade em uma live no Weverse (foto: Reprodução / redes sociais)

Um dos membros do grupo de K-pop BTS, Jungkook pediu para que seus fãs não enviem comidas via delivery para sua casa. O pedido foi feito pelo perfil do cantor em uma publicação nesta quinta-feira (4/5) no Weverse, rede social dedicada aos “Armys”, como os seguidores da banda são chamados.

“Por favor, não mande comida pra minha casa. Eu não vou aceitar mesmo que você ofereça”, começou o idol. Jungkook ressaltou que entende que os fãs mandam as encomendas como forma de carinho e até agradeceu o gesto. “Mas posso cuidar das minhas próprias refeições, portanto, por favor, compre para você. Eu te imploro”, pediu.



Ele ainda disse que, se os casos continuarem, irá tomar as medidas cabíveis.“Se você enviar mais uma vez, verificarei o número do pedido de recebimento que você enviou e tomarei as providências, então pare com isso”, ameaçou.

Dias atrás, Jungkook fez uma live em que falou sobre sua falta de privacidade, ressaltando que os fãs chegaram a ir à academia em que malha. Na transmissão, ele pediu às Armys que respeitassem seu tempo fora dos palcos. “Eu sou apenas um humano”, chegou a dizer.

Fãs pedem respeito

Nas redes sociais, os fãs começaram a pedir para que outros Armys deixem de seguir perfis que compartilham informações pessoais e até a localização dos membros do BTS. Alguns relatam não estarem surpresos com o desabafo do idol e pedem mais respeito a Jungkook e os colegas.

“Isso é uma grande invasão de privacidade. Saberem o endereço dele e enviarem refeições assim… E ele tendo que vir pedir para não enviarem”, analisou uma Army brasileira. “Ele já fez uma live comentando a respeito de irem na academia dele, e agora ele precisou vir no Weverse falar isso? Que perseguição é essa? Deixem o Jungkook e o BTS em paz”, pediu outra.

Alguns dos fãs da banda chegaram pedir “mais humildade do cantor” e até o culparam pelos presentes indesejados, uma vez que ele “seduz demais as Armys”. Mas esse tipo de comentário está sendo rechaçado pelo fandom. “Ainda numa situação assim, Jungkook escolheu ir ao Weverse pedir para que parem. Com gentileza, de maneira educada… Ele não merece esse tipo de situação”, repudiou um perfil