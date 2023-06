Polêmica separação de Simaria e Vicente Escrig ganha novo capítulo

677

Simaria e Vicente se separaram em 2021. (foto: Instagram/Reprodução) A separação conturbada entre a cantora Simaria e seu ex-marido, Vicente Escrig, continua gerando polêmicas. Pela primeira vez, Escrig falou sobre o término do relacionamento e as diversas controvérsias nas redes sociais e na justiça. Em conversa com o jornalista Leo Dias, o empresário revelou que foi 'forçado a sair de casa' e que a artista 'não quis deixar nada' para ele.





Simaria e Vicente se separaram em 2021, após 14 anos de casamento. Quando se conheceram, a cantora ainda não era famosa. No final de 2022, Simaria processou seu ex-marido, acusando-o de roubar cerca de R$ 5 milhões de suas contas bancárias. Além disso, a cantora foi acusada de alienação parental.





Durante a entrevista, o empresário negou as acusações e afirmou que, após o fim do casamento, Simaria se recusou a dividir os bens adquiridos durante a união. 'Ela não quis deixar nada para mim. E eu pensei: 'Fica com tudo. Casas, carros, empresas'. Só estava preocupado com a minha filha, que ainda era muito pequena', relatou.





Vicente também comentou sobre a alegação de roubo, dizendo que ficou assustado e precisou se endividar para contratar advogados de defesa, já que, segundo ele, 'saiu sem nada' do relacionamento. Por isso, o empresário alega que não estaria em uma boa situação financeira.





Além disso, Escrig lembrou que 'largou sua vida' na Espanha para se dedicar ao relacionamento com a cantora: 'Deixei família, trabalho, amigos. Coloquei tudo isso em risco para formar minha família'. É importante ressaltar que o casal tem dois filhos, Giovanna, de 10 anos, e Pawel, de 7.