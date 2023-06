Rebecca lança faixa 'AEIOU' com Vivi e Pabllo Vittar

677

A cantora Rebecca está de volta com a faixa pop "AEIOU", marcando um novo momento em sua carreira. A canção, que conta com a participação de Vivi e Pabllo Vittar, foi lançada na última sexta-feira (16/6).

A produção do single ficou a cargo do duo Tropkillaz, que também colaborou com Rebecca e Clau na composição da música. No conteúdo da letra, as três artistas ensinam como obter sucesso nos desafios do coração, alternando suas vozes ao longo da canção.

Rebecca expressou sua felicidade e realização com o projeto em uma entrevista: “Eu estou muito feliz e realizada porque foi um processo muito incrível. Eu trabalhei muito para poder fazer o disco que vou lançar este ano e ter a Pabllo e a Vivi só vai somar”.

O videoclipe da música conta com a direção de Giovanni Bianco, que já trabalhou com nomes como Madonna, Cher, Rihanna, Anitta e Marisa Monte. No vídeo, Rebecca, Pabllo e Vivi aparecem com visuais coloridos e estilosos em um ambiente minimalista e clean, o que agradou bastante a cantora: “Gostei de ter feito esse trabalho com o Giovanni, que é uma das pessoas que eu mais queria trabalhar”.