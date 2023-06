Lexa se declara para MC Guimê após crise no casamento: 'Te amo'

677

Depois de meses de silêncio, a cantora Lexa fez uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira (9/6) se declarando para o marido, o MC Guimê. A funkeira não fazia publicações falando de seu casamento desde que o companheiro foi expulso do BBB 23 após ser acusado de importunação sexual.

Na postagem, Lexa destacou que sempre manteve a discrição em sua vida pessoal. “Nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica”, resumiu. A cantora ainda disse que, após o acontecido durante o reality show, Guimê se dispôs a mudar e que, por isso, o casal decidiu manter a relação.

Lexa e Guimê estão juntos desde 2015 (foto: Reprodução / Instagram)

“Durante esse pós (BBB), vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê, te amo”, se declarou.

A cantora não chegou a dizer se os dois passaram algum tempo separados. Nos comentários, a maior parte das pessoas apoiam o casal.

Em março, MC Guimê foi expulso do reality após tocar o bumbum e os seios da mexicana Dania Mendez sem consentimento durante uma festa. Na mesma noite, antes mesmo que a direção tomasse alguma decisão sobre o brother, Lexa fez uma série de publicações lamentando sobre o ocorrido.

Ela chegou a tirar o nome do marido do seu perfil do Twitter. “Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, escreveu na época.

Após uma dinâmica de repescagem no programa, ainda em março, a sister Larissa contou que o casal estava junto. "Sei que eles (Guimê e Cara de Sapato) já deram pronunciamento lá fora, tão com a família deles, Guimê tá com a Lexa. Eles tão com a família deles, e tá tudo bem!", disse.