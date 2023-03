Em feat antigo com Lexa, Guimê canta sobre 'cumplicidade'

Leia também:Relembre os brothers e as sisters que já foram expulsos do "BBB" Na letra da música, lançada em dezembro de 2015, Guimê canta: “Investi na felicidade, na cumplicidade, na sinceridade / Na bondade, tudo é de verdade / Esqueci a modernidade por maturidade / Pois sei que dificuldade é não querer enxergar a verdade.”





Ele ainda ressalta que não precisa de mais nada para se sentir satisfeito com a pessoa que está. “Se estou contigo, já enxergo o paraíso”, diz um outro trecho. A música ainda tem um outro momento em que fala que todo esse amor foi embora: “É, mas ela me tirou / Não deu valor na poesia / Quem sabe um outro dia ela volte, né? / Mulher, te dei amor / Não me tratou como eu queria / Suave, no outro dia vai tá no meu pé”.





E continua: “Tudo o que eu tentei / O que eu fiz foi por nós dois / Faltou maturidade da sua parte, mas já foi / Nunca deixo pra depois / O que é pra agora, eu sigo em frente / Só não tente invadir minha mente / Pois agora vai ser indiferente / Simplesmente.”

Guimê foi expulso do BBB23 por importunação sexual e Lexa apareceu aos prantos nas redes sociais (foto: Reprodução/Instagram)





Lexa chora após expulsão de Guimê









Lexa compartilhou um vídeo chorando e dizendo que estava vivendo um pesadelo . Logo depois, ela se acalmou e voltou à rede social para comentar o caso: “Agora mais calma, tô pegando um jato que eu acabei de fretar e estou indo para o Rio de Janeiro para conversar, botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida.”





“Mas, principalmente, estar do lado em um momento tão difícil. E aí o que vai acontecer só Deus sabe. Até porque são quase 10 anos juntos, é muito tempo. Mas eu também sou um ser humano, e minhas dores são válidas. Então eu vou conversar. Eu não quero ficar me expondo muito, quem sabe um dia eu volto aqui pra me abrir com vocês. Mas por ora é isso, tá?”, completou.