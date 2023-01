Funk brasileiro é trilha sonora de desfile da grife Louis Vuitton

Rosalía usando a instrumental de 'Sento no Bico da Glock' do DJ Gabriel do Borel durante o desfile da Louis Vuitton. %uD83D%uDD25 pic.twitter.com/of2lTYr1nk %u2014 ROSALÍA BRASIL (@rosaliaonbr) January 19, 2023

O funk carioca "Sento no bico a glock", do Dj Gabriel do Borel, Mc Lucy & MC Rogê, compôs a playlist do desfile masculino da Louis Vuitton, na França, nesta quinta-feira (19/01).O momento, que levou os fãs à loucura, ocorreu durante a apresentação da cantora espanhola Rosalía.

Nas redes sociais, a cantora do hit brasileiro comemorou a visibilidade: "o funk carioca ultrapassando barreiras". "A favela venceu, o Boreal para o mundo", celebrou Gabriel do Borel. A música foi lançada em 2018 e já possui mais de 18 milhões de visualizações no Spotify.

Funk carioca é tocado em desfile de grife francesa (foto: Reprodução: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images )

Outros artistas também parabenizam os autores da música pela conquista. "Que momento foda a nossa música e cultura tá vivendo", celebrou a cantora Ludmilla. A atriz Marina Ruy Barbosa afirmou ter amado o desfile: "é lindo ver nossa arte pelo mundo".

"Nunca imaginei que o funk tocaria em um desfile da Louis Vuitton. Incrível a visibilidade que as músicas latinas estão tendo", comentou uma pessoa no Twitter."Vocês têm noção da grandeza que é colocar funk em desfile de moda a alta sociedade?", disse outro internauta.

Tava assistindo o desfile da Louis Vuitton e do nada começa um funk. Dei um pulo. Que momento foda nossa música e nossa cultura tá vivendo. Obrigada por isso @rosalia e parabéns pro mais brabo @DjGabrieldoB %u2764%uFE0F %u2014 LUDMILLA (@Ludmilla) January 19, 2023

Tão bacana ver artistas brasileiros chegando em lugares como esse!! Parabéns @DjGabrieldoB %uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFD%uD83D%uDC4F%uD83C%uDFFD%u2728 https://t.co/3LtxYfeWGc %u2014 Jakelyne Oliveira (@jakelyne) January 19, 2023

Amei a Rosalia colocando funk no desfile da Louis Vuitton. É lindo ver nossa arte pelo mundo! %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%u2764%uFE0F https://t.co/nWmAfBlhOS %u2014 Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 19, 2023