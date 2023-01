Rapper Mano Brown conversa com a ministra Anielle Franco em seu podcast

Anielle Franco, ministra da Igualdade Social, e Mano Brown conversam no podcast disponibilizado pelo Spotify (foto: Reprodução)





O rapper Mano Brown desembarca em BH com o Racionais, no próximo domingo (22/1), para se apresentar no Festival de Verão do Planeta Brasil, no Mineirão. Nesta quinta-feira (19/1), ele recebe Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, em seu podcast.





Nascida na comunidade carioca da Maré, Anielle é bacharel em jornalismo e inglês pela Universidade Central de Carolina do Norte, nos EUA, e bacharel licenciada em inglês/literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). O podcast está disponível no Spotify.