Cantora Cacala Carvalho revela seu lado autoral no EP 'Nós'

Integrante do grupo Arranco de Varsóvia, criado em 1997 por compositores, instrumentistas e cantores do Rio de Janeiro dedicados ao samba, Cacala Carvalho lança o EP “Nós” pelo Zênitha, selo alternativo que busca oferecer opções musicais diferenciadas ao público.





O EP traz seis singles autorais Lançados anteriormente, todos ganharam nova remasterização. “Como as seis músicas já estavam preparadas, produzidas e muito bem gravadas, resolvi organizá-las no EP ‘Nós’”, conta.





A faixa-título foi composta por Cacala, assim como “Arranco n'roll”. “Tenho parcerias em ‘Castelo Itaipu’, com Daniel Cahon, ‘Itacoá’, com Alain Pierre, ‘Mestres meus’, com Alexandre Lemos, e ‘Amor’, com Fernando Caneca”, enumera.

Flenks e filhos

A cantautora destaca também participações especiais no EP. O power trio Flenks, formado por Fernando Caneca (guitarra), Cesinha (bateria) e Fernando Nunes (baixo), gravou “Mestres meus”. Na faixa “Amor”, a cantora está acompanhada dos filhos, o acordeonista Felipe Caneca e o violonista Fernando Caneca Neto, o Canequinha.





“Ficou um trabalho bem interessante, que contempla algumas vertentes da minha forma de compor”, afirma Cacala. “Meu disco fala sobre o amor e ídolos. 'Mestres meus’ é homenagem a Moraes Moreira (1947-2020). Fala também sobre Niterói, celeiro de grandes artistas, onde passei a infância e, hoje em dia, se tornou a minha cidade.”





A artista destaca a faixa “Arranco n’roll”, composta por ela quando começou a cantar. “Tenho uma formação de MPB, mas também muito do rock brasileiro de Zé Rodrix e Rita Lee”, comenta Cacala, que se diz influenciada pelo rock setentista da banda Os Mutantes.





Esta canção surgiu quando ela ingressou no sambista Arranco de Varsóvia. “É como se fosse o rock com ciúme do samba”, comenta.





“‘Arranco n’roll’ é gravação antiga, do início de 2005. Coloquei do jeito como fiz, uma produção doméstica. Gravei em casa, é muito interessante a sonoridade, que tem coisas da música eletrônica. É meio fase precursora do rock eletrônico”, observa.





“Amor”, “Mestres meus” e “Castelo Itaipu” têm clipes disponíveis no canal de Cacala no YouTube. “Itacoá”, homenagem a Itacotiara, praia de Niterói, ganhou lyric vídeo.

Disco para a "dindinha"

O Arranco de Varsóvia continua na ativa e agora prepara “Ô, dindinha”, homenagem a Beth Carvalho (1946-2019). “Ela é a nossa madrinha. Beth, aliás, é conhecida como madrinha de diversos artistas do samba. Foi muito presente no início do Arranco, quando o Paulo Malaguti Pauleira começou a pesquisar o repertório de samba e a escrever arranjos vocais. Ela pegou na mão do grupo e o levou para conhecer a galera do Cacique de Ramos. Foi muito importante para nós.”

O grupo preparava o álbum antes da pandemia, mas a COVID-19 interrompeu os planos. “Temos três músicas deste projeto gravadas em vídeo rodando no YouTube. Fizemos três shows no Rio de Janeiro e outro em Niterói. É uma linda homenagem à grande Beth Carvalho.”





O Arranco de Varsóvia é formado atualmente por Paulo Malaguti, Muri Costa, Andréa Dutra, Elisa Queirós e Cacala Carvalho.





Ao longo de sua trajetória, o grupo fez participações em álbuns de Hermínio Bello de Carvalho, Fátima Guedes e Aldir Blanc, entre outros artistas. Nos anos 1990, lançou os discos “Quem é de sambar” e “Samba de Cartola”.

