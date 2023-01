PC Silva comemora a volta do carnaval com "Um frevo guardado"

O pernambucano PC Silva lança o single "Um frevo guardado", citando as pessoas ''que não puderam e não poderão mais estar aqui conosco aproveitando a folia'' (foto: André Sidarta/Divulgação)





Com o single-clipe “Um frevo guardado”, o pernambucano PC Silva comemora a retomada das festividades de carnaval após o hiato imposto pela pandemia do novo coronavírus. A música, ele diz, é uma espécie de continuação de “Um frevo feito pra pular fevereiro”, lançada em 2021 e que contou com a participação da dançarina, compositora e cantora pernambucana Flaira Ferro, cujo clipe foi gravado nas ladeiras de Olinda (PE).









O momento do lançamento do primeiro single ainda era complicado por causa da pandemia. “Por isso gravamos com apenas alguns integrantes da Orquestra Malassombro. Mas agora não, ela estava completa”, diz. Os arranjos de ambas foram feitos por Rafael Marques. PC define a nova canção como um “frevo de contemplação, de memória, de valorização da vida em sua plenitude”.





“Agora, mais do que nunca, é importante sermos felizes para nos lembrar daquelas pessoas que não puderam e não poderão mais estar aqui conosco aproveitando a folia”, afirma.





Depois de ter lançado o disco “Amor, saudade e tempo” (Tratore) em 2020, o cantor tem agora o projeto de lançar um novo álbum até o fim do ano. “

Ele já está bem encaminhado, porém essas duas músicas não estarão nele. Há possibilidade de outros frevos entrarem nesse próximo disco. A expectativa para esse carnaval que se aproxima é a melhor possível. Vou tocar esses dois frevos em todos os shows que fizer agora e no carnaval”, diz.

“UM FREVO GUARDADO”

De PC Silva



Taí, meu amor

O carnaval outra vez

Demorou, mas a gente encontrou a saída

Ai, meu amor

Foi um dia de cada vez

E esse frevo foi feito de fé na vida

Vamos brindar

A saudade de alguém

Só assim é que a gente aguenta o rojão

Sei, vou chorar

Me abrace, meu bem

Tá batendo de novo aquela emoção

Manda a orquestra tocar