Inédito: Ivete Sangalo e Rod Stewart farão show juntos no Brasil

Rod Stewart fará show no Brasil ao lado de Ivete Sangalo (foto: Reprodução/Instagram) Um dos grandes ícones do rock, o britânico Rod Stewart, estará no Brasil e dividirá o palco com a baiana Ivete Sangalo. A parceria é parte da iniciativa do projeto “Legends in Concert”, que busca promover encontros de grandes estrelas mundiais da música. Além do show no Allianz Parque, em São Paulo, onde acontecerá a parceria dia 30 de setembro, haverá outro de Rod em Ribeirão Preto (SP), dia 29.









Vale ressaltar que o britânico esteve no Brasil em outras cinco apresentações, sendo a primeira em 1985 no palco do Rock in Rio. Além disso, em uma de suas passagens pelo país, ele entrou para o Guinness Book com um show gratuito no Rio de Janeiro que reuniu 3,5 milhões de pessoas.





Agora, de volta, ele deve revisitar os clássicos do rock que marcou gerações, como “Forever young”, “You’re in my heart”, “Baby Jane”, “Tonight’s the night”, “Sailing”. Rod também deve incluir no repertório músicas de seu último álbum, “The Tears of Hercules”, lançado em 2021. Tudo isso deverá vir recheado de surpresas na apresentação que também terá Ivete Sangalo.