Confira os 10 shows internacionais mais aguardados no Brasil em 2023

The Weeknd, Billie Eilish e Coldplay são alguns dos shows internacionais mais aguardados no Brasil em 2023 (foto: Reprodução/Instagram)

O famoso "Come to Brazil (Venha ao Brasil)", a campanha dos fãs brasileiros para trazer shows de artistas internacionais, trouxe resultado para 2023. Vários cantores e bandas passarão pelo país neste ano, como Billie Eilish, The Weeknd e RBD. Confira a lista com as apresentações mais aguardadas.

Paramore





9 de março, Rio de Janeiro, Qualistage

11 de março, São Paulo, Centro Esportivo Tietê

12 de março, São Paulo, Centro Esportivo Tietê (Extra)

Os ingressos para as duas datas estão esgotados, restam apenas os últimos para o show extra, na Pista Premium, por R$ 936.





O grupo lançou recentemente o sexto álbum de estúdio, “This is why”. Portanto, o show terá as novas músicas intercaladas com os grandes hits da banda, como “Decode”, “Misery business”, “The only exception”, “That’s what you get” e “Hard times”.





Coldplay

Um dos shows mais aguardados deste ano é da banda britânica Coldplay. Com a alta demanda pelo grande espetáculo em que o grupo transformou a turnê, eles anunciaram nada mais nada menos do que 11 shows no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Confira as datas:





São Paulo, Estádio do Morumbi

10 de março de 2023 (sexta-feira)

11 de março de 2023 (sábado)

13 de março de 2023 (segunda-feira)

14 de março de 2023 (terça-feira)

17 de março de 2023 (sexta-feira)

18 de março de 2023 (sábado)





Curitiba, Estádio Couto Pereira

21 de março de 2023

22 de março de 2023





Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos Engenhão

25 de março de 2023 (sábado)

26 de março de 2023 (domingo)

28 de março de 2023 (NOVA DATA)

Os shows estavam marcados para 2022, mas foram adiados devido a uma infecção pulmonar do vocalista Chris Martin . Os ingressos das apresentações no Brasil estão esgotados.





Billie Eilish

A artista tinha turnê prevista no país para maio de 2020, plano cancelado em razão da pandemia de COVID-19.





É alta a expectativa pela primeira apresentação da cantora norte-americana no país, sobretudo após o sucesso de seu mais recente álbum, “Happier than ever” (2021). Billie é a cantora mais jovem a vencer um Oscar e o Globo de Ouro na categoria “Melhor Canção Original”, por “No time to die”, do filme “007”.

Ela também é vencedora de sete Grammy Awards e, ao lado do irmão e produtor, Finneas, em 2020 levou as principais categorias do Gramofone, como “Revelação” e “Álbum do ano” pelo disco “When we all fall asleep, where do we go?”.





Billie não agendou outras datas de shows no Brasil fora do festival, que já tem os ingressos esgotados.





Lil Nas X

No mesmo dia de Billie Eilish (25 de março), outro headliner confirmado no Lollapalooza é o cantor do hit viral "Montero (Call me by your name)", Lil Nas X. Quando o artista foi anunciado no festival, ele mesmo não escondeu sua empolgação de vir ao país pela primeira vez e brincou nas redes sociais: “Não vejo a hora de comer o c* do Brasil”, escreveu, em português.





O rapper tem motivo para comemorar o show no país. Seu primeiro álbum de estúdio, “Montero” (2021), recebeu 4,2 milhões de streams em 24 horas no Brasil. Com isso, ele se destacou no Top 3 dos maiores debuts de um álbum internacional no país naquele ano.





Lil Nas X também fará show único no festival, em São Paulo, que tem todas as datas com ingressos esgotados.





Drake

Na última vez em que o rapper Drake esteve no Brasil, para o show no Rock in Rio, em 2019, ele causou uma polêmica que desagradou os fãs. Além de não ter sido simpático com com os fãs que o esperavam no aeroporto, ele também revoltou o público que aguardava para assistir a apresentação de casa.





Em cima da hora de seu show, Drake pediu o cancelamento da exibição na televisão. A solução encontrada pela emissora que detinha os direitos para transmissão foi de passar o show de Rihanna da turnê "Loud" feito no O2 Arena, em Londres, em 2012.





Agora, ele volta para ser o headliner do último dia de Lollapalooza e já desagradou, antes mesmo de chegar ao Brasil. Isso porque, no anúncio de divulgação do show, o rapper removeu os outros nomes dos artistas que compõem o line-up.

e o Drake que postou os pôsteres dos Lolla BR e CL e do Estereo Picnic com o nome dos não-headliners borrados? ele deixou as marcas patrocinadoras mas não os artistas %u201Cmenores%u201D que ele. bacana pic.twitter.com/84WZegzUOb %u2014 guilherme guedes (@gguedes) October 12, 2022





Polêmicas à parte, Drake virá com um show baseado em seu último álbum, “Her loss” (2022), que trouxe à sua carreira novos recordes na Billboard Hot 100, a parada de singles mais importante do mundo.

Ele se tornou o primeiro artista da história do chart a ter pelo menos oito canções simultaneamente entre as 10 primeiras posições em duas ocasiões diferentes. Apesar disso, o primeiro lugar foi barrado por Taylor Swift com “Anti-Hero”.





The Weeknd

Nos dias 10 e 11 de outubro, o público brasileiro poderá ouvir ao vivo a música mais transmitida da história do Spotify: “Blinding lights”, de The Weeknd. O cantor havia anunciado apenas uma data, mas, com a disputa do público pelo ingresso, foi aberto um show extra, ambos no Allianz Parque, em São Paulo.





Esta será a segunda vez do artista no Brasil para um show. Ele se apresentou em São Paulo, no Lollapalooza, em 2017, quando trouxe a então namorada, Selena Gomez. Depois disso, ele veio para o país em 2018 e passou o Réveillon no Rio de Janeiro.





RBD

Passaram-se 15 anos desde que o RBD anunciou o fim do grupo e Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Maite Perroni seguiram caminhos separados. Agora, cinco deles se juntaram novamente para a “Y Soy Rebelde Tour”, que passará pelo Brasil, em São Paulo e Rio de Janeiro - até o momento.





A princípio, RBD havia marcado duas datas no país e precisou agendar mais dias, dada a procura por ingressos. Agora, a agenda ficou definida no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 16, 17 e 18 de novembro. No dia 19, o RBD se apresentará no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).





Mas há grandes expectativas de que o grupo marque novas datas em cidades diferentes para a turnê. O próprio produtor da banda, Guillermo Rosas, publicou em seu Twitter uma enquete que aumentou a expectativa dos fãs sobre a possibilidade de novos shows no país. Ele perguntou quais cidades deveriam ser incluídas nos shows. Belo Horizonte apareceu disparada na enquete, com 30,1% dos votos.





Bruno Mars

Este ano será realizada a primeira edição do The Town, um festival de música, cultura e arte em São Paulo, idealizado pelos mesmos criadores do Rock in Rio.





A organização já tem anunciado algumas novidades, e o primeiro headliner causou grande alvoroço entre o público: Bruno Mars. O início da venda de ingressos do festival está marcado para o próximo dia 14 de março, às 19hs. Pela alta demanda, a organização recomenda que os fãs antecipem seu cadastro na plataforma da Ticketmaster.





Esta será a terceira vez do artista no Brasil. Ele se apresentou no extinto festival itinerante Summer Soul Festival, em 2012, e trouxe a “24k Magic World Tour” ao país, em 2017.





As informações sobre os ingressos estão disponíveis no site oficial do The Town.





Foo Fighters

Na mais recente edição do Lollapalooza, em 2022, a banda Foo Fighters era uma das atrações mais aguardadas no festival. No entanto, pouco antes da data prevista para o embarque da banda para o Brasil, foi anunciada a morte do baterista, Taylor Hawkins, aos 50 anos . O show, obviamente, foi cancelado, e a notícia da morte de Hawkins provocou comoção do público e dos demais artistas que se apresentaram no Lolla.





Em janeiro deste ano, eles anunciaram que não iriam parar e prometeram voltar aos estúdios e palcos como uma "banda diferente". Agora, o grupo liderado por Dave Grohl tocará em 9 de setembro no The Town, no palco principal chamado Skyline.

Lana Del Rey

A cantora Lana Del Rey voltará ao Brasil após cinco anos, no Mita Festival, que passará pelo Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de maio, e São Paulo, nos dias 3 e 4 de junho. Ela virá com um show de seu novo disco, “Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd?”, cujo lançamento está programado para a próxima sexta (10/3).





Os ingressos para o show estão disponíveis no site da Eventim , a partir de R$ 467,50.